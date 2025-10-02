CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Wheelies и ExactFarming объединяют технологии для развития точного земледелия

Wheelies (направление программных решений для робототехники корпорации ITG) и компания «Айтисфера», создатель системы управления растениеводческими предприятиями ExactFarming, объявили о стратегическом партнерстве. Цель сотрудничества — объединить возможности обеих систем и создать новые инструменты для агробизнеса, где дроны становятся частью цифровой инфраструктуры.

Совместное использование технологий искусственного интеллекта создаёт основу для дистанционного выявления проблем на посевах — от заболеваний и воздействия вредителей до последствий погодных стрессов. Снимки и видео с дронов становятся источником верифицируемых данных, которые не только помогают агрономам быстрее реагировать на риски, но и служат базой для накопления датасетов и обучения новых ИИ-моделей.

Интеграция Wheelies с ExactFarming позволит агропредприятиям формировать задания, контролировать выполнение миссий и получать результаты напрямую в системе управления. Такой подход автоматизирует полевые осмотры и делает возможным безопасное привлечение к агроскаутингу и андеррайтингу даже неквалифицированного персонала. Разработанный механизм может быть масштабирован и для других отраслей — от лесного хозяйства и мониторинга инфраструктуры до охраны территорий.

«Интеграция наших систем позволит расширить применение дронов в сельскохозяйственной отрасли, а также даст отрасли инструмент для развития применения искусственного интеллекта. Благодаря нашему взаимодействию агробизнес получит технологию для снижения затрат и принятия решений, которая позволяет растениеводам работать эффективнее в условиях неопределенности и дефицита кадров», — отметила Анна Кудинова, исполнительный директор ExactFarming.

«Через сотрудничество мы закладываем новый стандарт для агросектора: данные должны собираться автономно, обрабатываться мгновенно и превращаться в готовое решение для бизнеса. Мы выводим агротехнологии на новый уровень — когда беспилотники становятся частью управленческой системы, а не отдельным инструментом. В этом и есть суть нашего партнёрства», — сказал Дмитрий Кузьма, генеральный директор Wheelies, корпорация ITG.

