CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация
|

В России внедряют роботизированные тренажёры для обучения студентов

Центр развития промышленной робототехники университета «Иннополис» создал робототехнический комплекс для работы с конвейерными системами. Робота уже применяют в Калининградском государственном техническом университете — на нём будущие инженеры обучаются программировать промышленных роботов для конвейерных систем.

Комплекс построен на базе отечественного промышленного робота Eidos A12-1450 и оборудован манипулятором из шести подвижных осей, тремя конвейерами, датчиками для определения деталей и их цвета, складом для заготовок и готовых изделий и ограждениями с системой безопасности.

Один из сценариев учебного роботизированного комплекса — сортировка заготовок по цвету: детали случайным образом подаются на конвейер, датчик определяет их цвет, после чего робот захватывает и сортирует их на конвейере. На таком тренажёре студенты учатся калибровать и программировать робота под реальную промышленную задачу — поиск дефектов изделий.

Николай Смирнов, директор центра развития промышленной робототехники университета «Иннополис», сказал: «Специалисты нашего центра разработали управляющую программу для робототехнического комплекса и обучили преподавателей Калининградского государственного технического университета как с ним работать. Кроме того, комплекс обладает модульной конструкцией — его можно переоснащать для различных задач, включая сварку и фрезеровку. Это расширяет диапазон производственных сценариев для учебного процесса».

В Калининградском государственном техническом университете студенты применяют робототехнический комплекс на практических и лабораторных занятиях, для прохождения летней практики, а школьники и абитуриенты — на профориентационных мероприятиях.

Владимир Устич, проректор по учебной работе Калининградского государственного технического университета, отметил: «С ноября 2024 г. тренажёр освоили уже больше 90 студентов КГТУ, обучающихся по программам “Информатика и вычислительная техника”, “Автоматизация технологических процессов”, “Автоматизация управления жизненным циклом продукции» и «Цифровое производство и информационное моделирование”. В 2025 г. 2 студента защитили дипломные работы, связанные с робототехническим комплексом. Студенты понимают, что полученные практические навыки будут применимы в реальных компаниях, поэтому они работают с комплексом с явным интересом и желанием».

По словам экспертов университета «Иннополис», в ближайшие 5 лет всё больше учебных заведений будут внедрять в учебный процесс роботизированные комплексы на базе отечественных роботов.

Марина Дегтярь, руководитель центра образовательного партнёрства, университета «Иннополис», сказала: «Учебные роботизированные ячейки становятся эффективными инструментами подготовки квалифицированных кадров для промышленной отрасли, которая всё более роботизируется. Подобные учебные комплексы позволяют студентам освоить установку, наладку, программирование роботов, ещё учась в вузе, а позже на реальных производствах выпускники приступают к задачам уже с отточенными навыками. Симуляция таких производственных процессов помогает обучающимся бесшовно переходить от учебы к работе, а руководителям компаний — сократить время и расходы на обучение и адаптацию новых кадров».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Трое экс-сотрудников Samsung арестованы за передачу технологий производства памяти DRAM в Китай

Через пару лет онлайн-заказы будут делать не реальные покупатели, а их ИИ-агенты: эксперты обсудили настоящее ИТ и поделились прогнозами

По подозрению в убийстве арестован владелец ИТ-компании - монополиста в сфере бронирования авиабилетов

Виктория Алеманова, «Лига Ставок»: Система контроля у нас выстроена даже жестче, чем в банковском секторе

Начались испытания первого российского нейроимпланта для восстановления слуха. Производство начнется в следующем году

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?
Показать еще