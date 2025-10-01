CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон GCloud» виртуализуется с помощью «Базиса»

«МегаФон» внедрил платформу Basis Dynamix Enterprise в облачную инфраструктуру для размещения государственных информационных систем (ГИС). Это позволит клиентам оператора управлять виртуальными серверами, контейнерами и сетевыми сервисами через единую консоль при помощи современного отечественного инструмента. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Продукты «Базиса», российского разработчика решений по управлению динамической ИТ-инфраструктурой, вошли в состав сертифицированной облачной платформы «МегаФон GCloud», предназначенной для размещения государственных информационных систем, объектов КИИ и ИСПДн с максимальным уровнем защиты (К-1 и УЗ-1).

Технологической платформой для серверной виртуализации в «МегаФон GCloud» стал Basis Dynamix Enterprise. Решение позволяет управлять виртуальными серверами и контейнерами, автоматизировать развертывание инфраструктуры, использовать Kubernetes и обеспечивать отказоустойчивость на уровне дата-центров.

Помимо этого, в «МегаФон GCloud» вошла комплексная система защиты виртуальной инфраструктуры Basis Virtual Security, сертифицированная ФСТЭК по четвёртому уровню доверия. Она обеспечивает изоляцию окружений, контроль доступа и аудит событий, что особенно важно при работе с ИСПДн и критической информационной инфраструктурой.

«"МегаФон GCloud" востребован среди заказчиков, чьи объекты относятся к КИИ с высоким уровнем значимости, осуществляющих взаимодействие ГИС. Внедрение Basis Dynamix даёт клиентам инструмент централизованного управления серверами. Он автоматически распределяет ресурсы, ускоряет развертывание новых сервисов и гибко масштабирует мощности под текущие потребности, что критически важно для развития облака федерального уровня», — сказала Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона».

«Для нас участие в "МегаФон GCloud" — логичное продолжение работы по созданию технологически независимой ИТ-инфраструктуры, способной выдерживать критические нагрузки и соответствовать требованиям безопасности. Наши решения уже показали свою надежность в масштабных проектах, в том числе при построении облака “ГосТех”, где на решениях “Базиса” развернута единая среда виртуализации с десятками тысяч виртуальных машин, поддерживающих работу ключевых цифровых сервисов страны», — сказал Иван Ермаков, коммерческий директор «Базиса».

