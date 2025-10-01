CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«ИКС Холдинг» стал стратегическим партнером АЦТЛ в цифровизации транспортной отрасли

«ИКС Холдинг» и Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны объединят усилия для создания отечественных технологий, платформенных решений и сервисов, которые ускорят цифровую трансформацию транспортно-логистической сферы. Совместная работа также будет направлена на обеспечение информационной безопасности транспорта. Об этом CNews сообщили представители «ИКС Холдинга».

«ИКС Холдинг» объединяет компании из высокотехнологичных областей вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования, космической аппаратуры и информационной безопасности. Компании холдинга уже сотрудничают с крупнейшими игроками транспортного рынка в области ИТ-инфраструктуры, защиты данных и спутниковой связи. Так, сервис широкополосной передачи данных на базе низкоорбитальной спутниковой группировки «Бюро 1440» уже в ближайшие годы позволит обеспечить высокоскоростным интернетом пассажиров поездов и самолетов в любой точке страны, а также станет основой для развития высокоскоростного и беспилотного транспорта.

Транспортная отрасль — в числе лидеров цифровизации, и именно здесь в ближайшие годы будет заметен максимальный эффект от внедрения современных технологий.

«Наше партнерство нацелено на совместное развитие и цифровую трансформацию транспортно-логистической сферы. Внедрение передовых технологий откроет путь к созданию принципиально новых продуктов и услуг на стыке индустрий. Транспортная инженерия будет тесно интегрирована с ИТ-инфраструктурой для хранения и обработки данных, с телекоммуникациями для их передачи и с информационной безопасностью — для защиты и обеспечения устойчивости всей цифровой экосистемы», — сказал генеральный директор «ИКС Холдинга» Алексей Шелобков.

Одна из актуальных задач — защита инфраструктуры. С появлением новых технологий, в том числе искусственного интеллекта, растет число и меняются типы угроз.

«Мы видим активное развитие проектов беспилотного транспорта, видим, как развивается применение ML-моделей для автоматизации управления и других задач отрасли. При этом ни в транспорте, ни в других отраслях нет прозрачного и достаточного регулирования этих технологий, что делает их уязвимым местом и требует особого внимания. Мы готовы объединить усилия с АЦТЛ, чтобы вместе обеспечить надежную защиту стратегически важной отрасли», — сказал директор направления ИБ «ИКС Холдинга», генеральный директор ГК «Гарда» Александр Ковалевский.

По данным ГК «Гарда», атаки на транспортную отрасль в России становятся все более сложными и масштабными, при этом последствия их все тяжелее — это может быть остановка работы ключевых сервисов, потеря данных без восстановления. Одной из причин является отсутствие комплексного подхода в обеспечении ИБ.

В сентябре «ИКС Холдинг» выступил с инициативой создания центра для мониторинга утечек, инцидентов и обмена данными в транспортно-логистической отрасли. Новый отраслевой центр поможет внедрить единые качественные стандарты для защиты цифрового периметра компаний и быстрого реагирования на кибератаки.

«Мы расширяем горизонты сотрудничества и рады, что вместе с “ИКС Холдингом” и крупнейшими транспортными компаниями займёмся такими приоритетными направлениями, как кибербезопасность и развитие беспилотного транспорта. Совместно с Минтрансом России обсуждается создание единого центра киберзащиты, где “ИКС Холдинг” играет ключевую роль. Уверена, что наше стратегическое партнёрство позволит отрасли двигаться вперёд и открывать новые цифровые возможности», — сказала директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова.

