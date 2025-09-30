В «Ситилинке» стартовали продажи ударопрочного смартфона Honor X7d с мощной батареей

В «Ситилинке» стартовали продажи ударопрочного смартфона Honor X7d с мощной батареей. Новинка объединяет высокий уровень защиты от воды и пыли, емкую батарею 6500 мА·ч, камеру 108 Мп и удобную кнопку для ИИ-функций. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Honor X7d выдерживает падения с высоты до двух метров (подтверждено сертификатом SGS 5 звезд). Корпус с усиленными углами обеспечивает ударопрочность, а защита по стандарту IP65 — устойчивость к брызгам и струям воды. Смартфон сохраняет работоспособность после кратковременного погружения в воду на глубину до 0,5 м и поддерживает технологию управления мокрыми руками.

Гаджет оснащен мощным аккумулятором 6500 мА·ч, рассчитанным на работу в течение всего дня и использование до пяти лет без потери емкости. Двухъячеечная конструкция повышает надежность, ускоряет зарядку и продлевает срок службы батареи. Устройство работает при температуре от –20 до 55 °C, сохраняя высокую производительность в любых условиях. Проводная зарядка Honor SuperCharge 35 Вт отвечает за быстрое восстановление энергии.

Ударопрочный смартфон Honor X7d с мощной батареей

Honor X7d стал первым смартфоном в своем сегменте с отдельной кнопкой для работы с ИИ-функциями. Короткое нажатие запускает приложение или ускоряет систему. Также доступны интеллектуальные инструменты: перевод, генерация контента и ИИ-редактор изображений с функциями апскейла, расширение, удаление объектов и прохожих. Смартфон работает на MagicOS 9 (на базе Android 15) и поддерживает интеллектуальные инструменты: Magic Capsule и Magic Portal.

Основная камера 108 Мп обеспечивает высокую детализацию и качество съемки даже ночью. Доступны трехкратное увеличение и портретный режим.

Honor X7d оснащен встроенной памятью до 256 ГБ, этого достаточно для хранения около 150 тыс. фотографий. Технология Honor RAM Turbo расширяет 8 ГБ оперативной памяти до 16 ГБ, что обеспечивает плавную работу и многозадачность даже при длительном использовании.

Смартфон представлен в трех цветах («Пустынный золотой», «Космический серый» и «Вельветовый черный») и доступен в конфигурациях 8+256 ГБ и 6+128 ГБ.

Стоимость Honor X7d 6/128Gb составляет 17,99 тыс. руб. Стоимость Honor X7d 8/256Gb составляет 20,99 тыс. руб. При покупке с 30 сентября по 13 октября действует спецпредложение: скидка три тыс. руб. и наушники Honor Choice Earbuds X7 в подарок.