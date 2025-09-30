CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«НАРТИС» – №1 в рейтинге промышленных предприятий Северо-Запада

Завод «НАРТИС» (входит в Группу «НЭК»), расположенный в Череповце Вологодской области, занял первое место в рейтинге промышленных предприятий Северо-Западного федерального округа и получил звание «Предприятие года – 2025».

Предприятие – ведущий производитель интеллектуальных приборов учёта электроэнергии в России.

Церемония награждения прошла в Санкт-Петербурге. Рейтинг подготовлен изданием «Деловой Петербург» совместно с Высшей школой экономики. Оценка строилась на объективных показателях за три года: динамике выручки, динамике основных средств и рентабельности.

Признание завода «НАРТИС» на уровне всего федерального округа подтверждает его статус флагмана отрасли и драйвера инноваций в сфере интеллектуальных систем учёта электроэнергии в России. Череповецкий завод также выпускает зарядные станции для электромобилей, микроконтроллеры, микросхемы, устройства сбора и передачи данных для нужд энергетики.

