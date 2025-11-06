В России в течение двух лет появится суверенный чип для базовых станций LTE

Российские разработчики работают над созданием на замену китайским отечественного специализированного процессора, используемого для БС стандарта LTE. Конкретные планы разработать такой чип к 2028 г. есть у «Сигналтека».



Российский чип для БС LTE

Разработчик базовых станций (БС) компания «Софтайм» будет применять отечественные процессоры для БС стандарта LTE (4G), которые к 2028 г. планирует разработать «Сигналтек», пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление генерального директора «Софтайм» Павла Смирнова.

У «Сигналтека» уже есть предварительные договоренности и с другими российскими вендорами об использовании новых процессоров, как сказал представитель разработчика. Объем финансирования разработок и сроки он не уточнил.

Планы по созданию собственных процессоров есть еще у двух российских производителей БС — Yadro и «Булата», по данным вице-президента, директора по стратегическому развитию «Ростелекома» Алеси Мамчур.

На разработку отечественного чипа для БС LTE может потребоваться до 1,5 млрд руб.

Представитель «Иртеи» (разработчик БС, аффилирован с МТС) рассказал изданию, что компания рассматривает различные варианты, но пока не готова раскрыть подробности планов в отношении отечественной специализированной микроэлектроники для телекома.

Специализированный процессор для телекома

Как пояснили в «Сигналтеке», речь идет о разработке специализированного baseband-процессора для базовых станций LTE. Без него БС не способна передавать и принимать радиосигнал. Такие чипы разрабатывают и производят, например, американская Qualcomm, нидерландская NXP, китайская HiSilicon (Huawei).

В России сейчас используются в основном китайские baseband-процессоры, сказали опрошенные изданием эксперты, собственных таких чипов в стране пока нет. Между тем, применение зарубежных микросхем, особенно когда речь идет о центральном процессоре, не является безопасным, отметил независимый аналитик, автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко.

Гендиректор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов полагает, что процессоры «Сигналтека», вероятнее всего, заинтересуют российских вендоров и операторов, особенно в спецсетях МВД и энергетики. Часть разработки может быть для закрытых применений «Софтайма», но массовый рынок тоже более чем реален, сказал он.

Первым покупателем презентованной «Софтаймом» в октябре 2024 г., как писал CNews, БС для сетей четвертого поколения сотовой связи стандарта LTE стал «Воентелеком», телекоммуникационный оператор Минобороны.

В текущей версии БС LTE «Софтайма» используется российская микроэлектроника разработки НИИМА «Прогресс» и «Микрона», по словам Смирнова. «Микрон» выпускает ряд вспомогательных микросхем, но центральные процессоры пока не может предложить рынку.

Что нужно для импортозамещения

Срок в три года соответствует типичному циклу для специализированного чипа — от архитектуры и верификации до промышленного прототипа. Разработка такого процессора к 2028 г. вполне реальна, если у «Сигналтека» уже есть наработки в этой области, считает Аверьянов.

Эксперт предположил также, что инвестиции в разработку могут составить 800 млн — 1,5 млрд руб., включая НИОКР, верификацию и сертификацию. И это меньше, чем 5G-чипа, из-за зрелости LTE-технологий.

Сложнее будет найти изготовителя, обратил внимание Бойко — на сегодня пластины с кристаллами процессора для БС вряд ли можно произвести в России