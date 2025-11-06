Apple расписалась в полном неумении. Она будет платить по миллиарду в год, чтобы Google сделал ее Siri умной

Apple «прокачает» своего голосового помощника Siri за счет нейросети Gemini, которую развивает Google. Предварительная стоимость сделки – $1 млрд в год. Siri считается одним из худших голосовых помощников в мире, уступая очень многим прямым конкурентам как по числу возможностей, так и по точности ответов.

Google и Gemini спешат на помощь

Компания Apple может заручиться поддержкой интернет-гиганта Google в развитии собственного ИИ-ассистента Siri, пишет Bloomberg. По информации агентства, стороны уже близки к заключению сделки, которая будет стоить Apple $1 млрд в год.

Суть контракта заключается в интеграции в Siri новейшего чат-бота Gemini, который, дебютировав в марте 2023 г., к версии 2.5 от августа 2025 г. стал одним из самых продвинутых в мире. Между тем, собственные попытки Apple ворваться на рынок ИИ-сервисов оказались провальными – проект Apple Intelligence, которому уже больше года, до сих пор работает лишь частично и лишь в нескольких странах мира. Что касается Siri, то Apple развивает этого ассистента с 2011 г., но за эти годы его обошли по качеству ответов и количеству возможностей все крупнейшие конкуренты со всего мира, включая «Алису» за авторством «Яндекса».

Временное или постоянное

Как пишет портал TechCrunch, для Apple заключение сделки с Google имеет большое значение, поскольку стремление опираться на собственные технологии, оказавшееся для нее весьма успешным в плане процессоров и модемов сотовой связи, оказалось плохим подспорьем в разработке ИИ-ассистентов. По предварительным данным, контракт с Google будет иметь некие временные рамки, покуда Apple не поднимет собственные ИИ-технологии на достаточно высокий уровень, чтобы отказаться от поддержки конкурентов.

Однако пока неясно, сколько месяцев или, вероятнее всего, лет, потребуется Apple для достижения этого результата. Она уже упустила возможность подмять под себя рынок со своим Apple Intelligence, и выбить с него давно укоренившихся конкурентов будет непросто.

Это видно уже по нынешним возможностям Gemini, а ведь Google неустанно развивает ее. По данным Bloomberg, Google поделится с Apple модификацией своей нейросети, содержащей около 1,2 трлн параметров. Для сравнения, Apple Intelligence содержит примерно в восемь раз меньше параметров – 150 млрд.

Переборчивая Apple

Прежде, чем садиться за стол переговоров с Google, Apple провела исследование рынка для понимания, какая из существующих нейросетей крупнейших игроков наиболее подойдет под ее планы по развитию Siri. TechSpot пишет, что в числе претендентов также были гигант OpenAI и стремительно развивающийся стартап Anthropic.

Apple протестировала современные наработки всех трех ИТ-компаний и остановила свой выбор на творении Google. Чем именно продиктовано такое решение, и что именно в Gemini ей понравилось больше, чем в продуктах других претендентов, Apple не поясняет.

При этом Apple уже связана соглашением с OpenAI. В июне 2024 г. в рамках конференции WWDC 2024 она сообщила о сотрудничестве c этой компанией, в рамках которого вознамерилась внедрить возможности ChatGPT непосредственно в Siri, а также прямо в в свои операционные системы iOS, macOS и пр.

С миру по нитке

Apple все еще лелеет надежду когда-нибудь полностью отказаться от сторонних ИИ-технологий в своих платформах и устройствах и перейти на собственные разработки, как это получилось у нее, к примеру, в 2020 г. с процессорами Intel. Но, если ее чипы М-серии действительно во многом лучше современных процессоров Intel, то с ИИ-разработками все совсем наоборот.

Это наглядно доказывает тот факт, что в сентябре 2025 г. Bloomberg написал об уходе старшего директора Apple по искусственному интеллекту Роберта Уокера (Robert Walker). В зоне его ответственности были как раз голосовой ассистент Siri и новый поисковый сервис на базе нейросетей, который Apple так и не запустила.