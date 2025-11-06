CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Apple расписалась в полном неумении. Она будет платить по миллиарду в год, чтобы Google сделал ее Siri умной

Apple «прокачает» своего голосового помощника Siri за счет нейросети Gemini, которую развивает Google. Предварительная стоимость сделки – $1 млрд в год. Siri считается одним из худших голосовых помощников в мире, уступая очень многим прямым конкурентам как по числу возможностей, так и по точности ответов.

Google и Gemini спешат на помощь

Компания Apple может заручиться поддержкой интернет-гиганта Google в развитии собственного ИИ-ассистента Siri, пишет Bloomberg. По информации агентства, стороны уже близки к заключению сделки, которая будет стоить Apple $1 млрд в год.

Суть контракта заключается в интеграции в Siri новейшего чат-бота Gemini, который, дебютировав в марте 2023 г., к версии 2.5 от августа 2025 г. стал одним из самых продвинутых в мире. Между тем, собственные попытки Apple ворваться на рынок ИИ-сервисов оказались провальными – проект Apple Intelligence, которому уже больше года, до сих пор работает лишь частично и лишь в нескольких странах мира. Что касается Siri, то Apple развивает этого ассистента с 2011 г., но за эти годы его обошли по качеству ответов и количеству возможностей все крупнейшие конкуренты со всего мира, включая «Алису» за авторством «Яндекса».

Временное или постоянное

Как пишет портал TechCrunch, для Apple заключение сделки с Google имеет большое значение, поскольку стремление опираться на собственные технологии, оказавшееся для нее весьма успешным в плане процессоров и модемов сотовой связи, оказалось плохим подспорьем в разработке ИИ-ассистентов. По предварительным данным, контракт с Google будет иметь некие временные рамки, покуда Apple не поднимет собственные ИИ-технологии на достаточно высокий уровень, чтобы отказаться от поддержки конкурентов.

ip6.jpg
TheRegisti / Unsplash
Apple серьезно отстала от конкурентов на рынке ии-технологий

Однако пока неясно, сколько месяцев или, вероятнее всего, лет, потребуется Apple для достижения этого результата. Она уже упустила возможность подмять под себя рынок со своим Apple Intelligence, и выбить с него давно укоренившихся конкурентов будет непросто.

Это видно уже по нынешним возможностям Gemini, а ведь Google неустанно развивает ее. По данным Bloomberg, Google поделится с Apple модификацией своей нейросети, содержащей около 1,2 трлн параметров. Для сравнения, Apple Intelligence содержит примерно в восемь раз меньше параметров – 150 млрд.

Переборчивая Apple

Прежде, чем садиться за стол переговоров с Google, Apple провела исследование рынка для понимания, какая из существующих нейросетей крупнейших игроков наиболее подойдет под ее планы по развитию Siri. TechSpot пишет, что в числе претендентов также были гигант OpenAI и стремительно развивающийся стартап Anthropic.

Apple протестировала современные наработки всех трех ИТ-компаний и остановила свой выбор на творении Google. Чем именно продиктовано такое решение, и что именно в Gemini ей понравилось больше, чем в продуктах других претендентов, Apple не поясняет.

При этом Apple уже связана соглашением с OpenAI. В июне 2024 г. в рамках конференции WWDC 2024 она сообщила о сотрудничестве c этой компанией, в рамках которого вознамерилась внедрить возможности ChatGPT непосредственно в Siri, а также прямо в в свои операционные системы iOS, macOS и пр.

С миру по нитке

Apple все еще лелеет надежду когда-нибудь полностью отказаться от сторонних ИИ-технологий в своих платформах и устройствах и перейти на собственные разработки, как это получилось у нее, к примеру, в 2020 г. с процессорами Intel. Но, если ее чипы М-серии действительно во многом лучше современных процессоров Intel, то с ИИ-разработками все совсем наоборот.

Это наглядно доказывает тот факт, что в сентябре 2025 г. Bloomberg написал об уходе старшего директора Apple по искусственному интеллекту Роберта Уокера (Robert Walker). В зоне его ответственности были как раз голосовой ассистент Siri и новый поисковый сервис на базе нейросетей, который Apple так и не запустила.

Геннадий Ефремов

