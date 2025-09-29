Radiotehnika S-10: маленькие колонки с большим характером

Radiotehnika представила новую модель полочной акустики S-10 — компактные колонки, которые продолжают традиции популярной S-серии. Новинка выпускается в двух вариантах: пассивная S-10N для владельцев усилителей и активная мультимедийная S-10NA, готовая работать «из коробки». Об этом CNews сообщили представители Radiotehnika.

Колонки выглядят современно и аккуратно. Корпуса из МДФ с отделкой под черный ясень легко вписываются в интерьер, а высота всего 25 сантиметров делает их удобными для размещения на полке, рабочем столе или рядом с телевизором. Плавные линии придают им универсальность, а съемные тканевые решетки защищают динамики и позволяют менять внешний вид в зависимости от настроения.

При скромных размерах S-10 звучат удивительно масштабно. Здесь используются два динамика: 20-миллиметровый твитер с шелковым куполом и 108-миллиметровый средне-низкочастотный драйвер с материалом Polyglass, сочетающим легкость бумаги и жесткость стекла. Такое решение даёт чистые и яркие высокие частоты, разборчивые голоса и насыщенный бас. В итоге музыка звучит живо и эмоционально, а фильмы и игры обретают дополнительную глубину.

Особое внимание привлекает активная версия S-10NA. Она оснащена встроенным усилителем на 2×30 Вт и не требует дополнительного оборудования. Достаточно просто подключить источник — ноутбук, смартфон, телевизор или виниловый проигрыватель. Варианты соединений охватывают все популярные сценарии: Bluetooth 5.0 с поддержкой aptX HD, USB-C для компьютера, оптический вход для ТВ и аналоговые разъемы, включая Phono. Для удобства доступны четыре режима звучания: музыка, кино, диалоги или подкасты. Управление осуществляется с пульта, а при желании можно подключить сабвуфер для еще более глубокого баса.

Если пассивные S-10N рассчитаны скорее на энтузиастов с собственными усилителями, то S-10NA создавались как универсальное решение для большинства. Эти мультимедийные колонки способны стать сердцем домашней аудиосистемы без сложных настроек. Благодаря своей универсальности и цене они особенно интересны тем, кто ищет качественный звук в компактном формате.

Рекомендованная цена в России: Radiotehnika S-10NA — 29,99 тыс. руб., Radiotehnika S-10N — 19,99 тыс. руб. Модели уже доступны у авторизованных дилеров Radiotehnika.