Компании «ИнтерТраст» и «Ред Софт» подтвердили технологическую совместимость системы электронного документооборота CompanyMedia версии 6.3 с операционной системой «Ред ОС 8»

Компании «ИнтерТраст»», разработчик корпоративной системы электронного документооборота (СЭД) CompanyMedia, и «Ред Софт», российский разработчик программного обеспечения, сообщают об успешном завершении тестирования и подтверждении совместимости CompanyMedia версии 6.3 с операционной системой «Ред ОС 8». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Тестирование подтвердило стабильную и бесперебойную работу рабочих мест системы электронного документооборота CompanyMedia в среде «Ред ОС», что открывает новые возможности для внедрения отечественных решений в государственных и коммерческих организациях.

Совместимость решений предоставляет заказчикам ряд преимуществ: соответствие требованиям регуляторов — оба продукта входят в Единый реестр российского ПО, что позволяет выполнять требования по импортонезависимости; повышенная безопасность — использование сертифицированных СКЗИ и защищённых каналов связи в сочетании с обновленным ядром Linux 6.6.; гибкость развертывания — поддержка современных аппаратных решений и возможность выбора графических окружений (KDE, Gnome, Mate).

CompanyMedia — это полностью российская система управления документами и задачами, включённая под № 871 в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Построенная на базе свободного программного обеспечения, она не зависит от зарубежных лицензионных решений и обеспечивает полную технологическую независимость. В CompanyMedia реализован полнофункциональный веб-интерфейс и линейка мобильных приложений, адаптированных под различные роли пользователей — от рядовых сотрудников до руководителей. Система поддерживает электронный документооборот полного цикла и предлагает готовые типовые решения для ключевых бизнес-процессов: обработки обращений граждан, контроля исполнительской дисциплины, автоматизации заседаний, управления закупками и многих других задач, характерных для государственных и коммерческих организаций.

«Ред ОС» — это российская операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования системного и прикладного программного обеспечения. Разработка «Ред ОС» ведется в защищенной инфраструктуре «Ред Софт», все компоненты находятся в репозитории на территории России. Продукт входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России.

«Подтвержденная совместимость рабочих мест системы электронного документооборота CompanyMedia с операционной системой «Ред ОС» является для нас стратегически важным направлением. Это позволяет предлагать заказчикам не просто отдельный продукт, а комплексное решение, обеспечивающее высокую степень надежности, безопасности и полное соответствие нормативным требованиям. Такой подход способствует укреплению технологического суверенитета и созданию защищённой цифровой среды для российских государственных и коммерческих организаций», — Белецкий Анатолий, исполнительный директор АО «Компания "ИнтерТраст"».

«Совместная работа с «ИнтерТраст» доказывает, что отечественные продукты готовы к сложнейшим задачам цифровой трансформации. Заказчики получают технологически независимый и сертифицированный комплекс, который обеспечивает высокий уровень безопасности и полное соответствие политике импортонезависимости», — Виктория Костина, руководитель отдела технологической совместимости.