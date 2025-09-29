CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

BNS Group управляет посещаемостью более 100 магазинов с «1C-Рарус:Система подсчета посетителей»

Более 100 магазинов BNS Group используют «1С-Рарус:Система подсчёта посетителей» для анализа посещаемости торговых залов и оценки конверсии продаж. Сервис «1С-Рарус» уже 4 года помогает BNS Group выбирать успешные локации для размещения торговых точек, управлять портфелем брендов и улучшать клиентский сервис.

BNS Group – участник российского рынка модной одежды. Розничная сеть насчитывает более 100 магазинов в 26 городах России и Казахстана. Компания является эксклюзивным представителем премиальных брендов модной одежды, обуви и аксессуаров.

Уже более четырех лет BNS Group выстраивает стратегический и операционный маркетинг с помощью «1C-Рарус:Система подсчета посетителей». Использование цифровых сервисов «1С-Рарус» дает возможность глубже изучать потребности клиентов и повышать качество обслуживания.

Игорь Жолобов, руководитель технической поддержки BNS Group, сказал: «С помощью системы "1С-Рарус" наша компания успешно развивается. Мы открываем новые магазины, эффективно управляя портфелем брендов и придерживаясь высоких стандартов в работе».

Система подсчета «1С-Рарус» способствует развитию бизнеса BNS Group: на основе полученных данных компания формирует клиентскую лояльность на всем пути к покупке: от оформления витрин и создания комфортной атмосферы — до тщательно организованного сервиса; анализ посещаемости и поведения покупателей позволяет принимать обоснованные решения при выборе локаций для новых магазинов, что снижает риски и повышает эффективность инвестиций; расчет конверсии для каждого бренда, представленного в торговой точке, обеспечивает сравнительный анализ показателей и позволяет эффективно формировать и оптимизировать портфель брендов.

Игорь Жолобов, руководитель технической поддержки BNS Group, отметил: «Мы выбрали систему, разработанную "1С-Рарус", потому что нам важна репутация компании, надежность и отказоустойчивость системы. Чтобы все функционировало бесперебойно, мы используем услугу "сервисное обслуживание". Команда также делает резервные копии данных и помогает восстанавливать пробелы с помощью специальных алгоритмов. В результате мы получаем достоверные данные и можем оценивать влияние реализуемых мероприятий на трафик в торговых залах».

