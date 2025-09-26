Сделано в России: «Амур» «Микрона» теперь в устройствах «Гаоди»

Российский контрактный разработчик и производитель электроники полного цикла «Гаоди» расширяет применение в своих проектах первого российского 32-разрядного RISC-V микроконтроллера MIK32 Амур (К1948ВК018) производства «Микрона», производителя российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидента ОЭЗ «Технополис Москва». Об этом CNews сообщили представители «Микрона».

Микроконтроллер MIK32 «Амур» «Микрона» уже применяется в серийном устройстве – модуле контроля окружающей среды, а также в других разработках – модуле управления вентиляторами, системах управления оборудованием ЦОД, промышленной автоматизации и телекоммуникационных решениях «Гаоди».

«В микроконтроллере «Микрона» реализованы наиболее используемые интерфейсы и аппаратные блоки, и его функционал закрывает большую часть задач, для которых раньше мы использовали импортные контроллеры. В модуле контроля окружающей среды "Амур" обеспечивает точный мониторинг атмосферных параметров – температуры, влажности и запыленности, эффективно обрабатывая данные с различных датчиков. Для управления вентиляторами микроконтроллер идеально подходит благодаря надежной реализации ШИМ-регулирования, позволяя точно контролировать скорость вращения в зависимости от температурных показателей. Также планируем применение микроконтроллера Амур в новых проектах», – сказал Игорь Московко, руководитель центра разработки «Гаоди».

Разработчики «Гаоди» отмечают хорошую техподдержку от специалистов «Микрона» – в отдельном чате Telegram можно задать любой интересующий вопрос, на который оперативно отвечают разработчики и техподдержка.

«"Гаоди" одним из первых разработчиков начал применять микроконтроллер "Амур" в своих серийных изделиях. Мы находимся в постоянном контакте и заинтересованы развивать функционал изделия с учетом приоритетов разработчиков для конкретного применения. Идет продуктивная совместная работа с инженерами и техническими специалистами по каждому направлению», – сказал Евгений Кузьмин, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам АО «Микрон».

Разработки «Микрона» на базе микроконтроллера MIK32 «Амур»: игровая консоль MikBoy, учебный стенд и отладочные платы, применение в робототехнике и БПЛА, а также – пластина с набором базовых элементов для фаундри-производства фотонных интегральных схем и SIM-карта с криптографической защитой и электронной подписью.