CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Цифровизация Искусственный интеллект
|

Новейший российский метод защиты информации позволит победить утечки и откроет путь к безопасному ИИ

«Национальный технологический центр цифровой криптографии» (НТЦ ЦК) по заданию «Дамаск цифровая безопасность» закончил научно-исследовательскую работу, изучая криптографическую стойкость метода Динамическая подмена данных. В результате метод признан криптографическим и рекомендован к практическому применению для защиты конфиденциальных данных при работе с алгоритмами ИИ, защите данных при использовании публичных облачных сервисов. Метод может использоваться в любых вычислительных процессах – от банковских транзакций до аналитики и машинного обучения.

Технология мгновенно извлекает конфиденциальные сведения из рабочих систем, оставляя вместо них криптографически стойкие заменители – токены. Реальные данные раскрываются только авторизованным пользователям в момент запроса по защищенным каналам.

По словам разработчиков, метод устойчив к перспективным угрозам, связанным с развитием квантовых вычислений, и не использует ключей, что исключает возможность их подбора или компрометации. Это кардинально меняет принципы защиты информации, так как делает утечку данных фактически бессмысленной, поскольку злоумышленники не получат никакой ценной информации из украденных данных.

Технология открывает путь к безопасному ИИ. Уже сегодня метод тестируется многими компаниями для безопасной работы с открытыми языковыми моделями без риска раскрытия конфиденциальных данных.

По словам экспертов, метод может применяться для формирования безопасных наборов данных, на которых можно обучать прикладные и фундаментальные модели искусственного интеллекта.

Метод Динамической подмены данных является открытым и позиционируется как элемент цифрового суверенитета России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Захаров, «Группа Астра»: Современный мониторинг должен отслеживать деньги, а не серверы

Российский популяризатор биометрии получил долю в поставщике биометрических устройств для метро, «Микрона» и мест заключения

Мифы и реальность low-code: эти системы умеют намного больше, чем принято считать

Хакеры взломали оборудование Cisco и проникли в ИТ-инфраструктуру властей США

Через пару лет онлайн-заказы будут делать не реальные покупатели, а их ИИ-агенты: эксперты обсудили настоящее ИТ и поделились прогнозами

Производитель iPhone 17выжал все соки из китайских рабочих. Им задерживали зарплату и заставляли работать по ночам

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств

Практика импортозамещения 2025
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще