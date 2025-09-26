«Корпорация роботов» и Фонд перспективных исследований подписали соглашение о сотрудничестве

Генеральный директор АО «Корпорация Роботов» Александр Алексеев и генеральный директор Фонд перспективных исследований (ФПИ) Максим Вакштейн подписали соглашение о сотрудничестве. Основная цель соглашения — совместное формирование и развитие приоритетных направлений в области робототехники и ее компонентной базы. Об этом CNews сообщили представители АО «Корпорация Роботов».

Сотрудничество направлено на укрепление технологического суверенитета России и достижение целей национальной стратегии по повышению уровня роботизации. Среди дополнительных задач — инициирование и поддержка проектов в сфере медицинской робототехники, автономных технологий, городского хозяйства и разработок гражданских технологических решений для повышения качества жизни и обеспечения безопасности государства.

Фонд перспективных исследований является ключевой платформой по реализации долгосрочных научно-технологических инициатив. Для обеспечения научной и технологической базы Фонд формирует профильные лаборатории, в том числе лабораторию квантовых оптических технологий МГУ. На сегодняшний день портфель организации включает проекты в области робототехники, квантовой криптографии, аддитивных технологий, биомедицины, космических и стратосферных экспериментов.

«Объединение сил с ФПИ — важный шаг для нашего холдинга. АО «Корпорация Роботов» нацелено на создание новых перспективных технологий, которые к 2030 г. позволят российским разработкам занять лидирующие позиции как на внутреннем, так и на международном рынке», — сказал генеральный директор АО «Корпорация Роботов», вице-президент по стратегическому развитию ГК «Элемент» Александр Алексеев.