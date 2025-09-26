«ХайТэк» и «Гравитон» объединяют усилия для создания защищенных ИИ-решений на базе ускорителей LinQ

Российские компании «ХайТэк» (разработчик ИИ-ускорителей LinQ) и «Гравитон» (разработчик отечественной вычислительной техники) подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в области разработки доверенных программно-аппаратных комплексов (ПАК) на базе отечественных ускорителей искусственного интеллекта LinQ. Партнерство охватывает создание ИИ-решений для критически важных отраслей экономики. Об этом CNews сообщили представители «ХайТэк».

Ключевой особенностью совместных разработок станет повышенный уровень защищенности создаваемых решений. ПАК будут соответствовать требованиям российского законодательства в области информационной безопасности и пройдут процедуру включения в реестр отечественного программного обеспечения.

Совместные решения смогут стать основой реализации прикладных задач среднесрочных и долгосрочных планов для различных отраслей экономики: от медицины до финансового сектора. Приоритетными направлениями станут системы видеоаналитики для охраны критически важных объектов, решения для автономного транспорта, комплексы для «безопасного города», промышленные системы мониторинга и экологического контроля.

Генеральный директор «ХайТэк» Андрей Панков: «Это партнерство позволит нам максимально эффективно использовать потенциал наших ускорителей LinQ в составе готовых к внедрению решений. Мы видим растущий спрос на защищенные ИИ-системы, особенно в сферах, где критически важны надежность и информационная безопасность. Совместная работа с "Гравитон" даст нам возможность быстрее выводить на рынок проверенные решения, которые действительно решают задачи российских предприятий и ведомств».

Генеральный директор ООО «Новый Ай Ти Проект» Станислав Ткачев: «Наша производственная база и опыт создания промышленных систем в сочетании с передовыми ИИ-технологиями "ХайТэк" открывают новые возможности для цифровизации ключевых отраслей экономики. Особенно важно, что мы создаем отечественные решения, ведущие к цифровому суверенитету, — от микросхем до программного обеспечения. Это дает нашим заказчикам уверенность в долгосрочной поддержке и развитии внедренных систем».

Компании представили совместно разработанный ПАК LinQ HPC — первую отечественную ИИ-систему с рекордной производительностью 1920 TOPS (1,92 квадриллиона операций в секунду). Ранее, летом 2025 г., был выпущен универсальный комплекс GraLinQ AI для критически важных сфер. Партнерство компаний активно развивается и после официального подписания соглашения выйдет на качественно новый уровень интеграции, что позволит ускорить совместные разработки и освоение международных рынков высокотехнологичных решений.