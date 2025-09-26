Банк «Русский Стандарт»: число покупок техники и электроники летом выросло на 9% относительно весны

Банк «Русский Стандарт» изучил сезонную динамику спроса россиян на технику для дома и электронику. По данным эквайринговой сети банка, летом текущего года выросли как число, так и средний чек таких покупок относительно весны. Об этом CNews сообщили представители «Русского Стандарта».

Спрос на гаджеты, электронику, домашнюю бытовую технику у россиян стабильный. Согласно статистике банка «Русский Стандарт», общее число таких покупок летом 2025 г. выросло на 9% относительно весны текущего года. А средний чек увеличился до 9,323 тыс. руб. с 8,771 тыс. руб. весной 2025.

По наблюдениям аналитиков банка, осенью традиционно отмечается рост покупок техники и электроники по сравнению с летом. Так, годом ранее «осенние» покупки увеличились на 4% относительно лета 2024, а в 2023 г. аналогичный рост составил 8%. Средний чек одной покупки техники и электроники этой осенью – 9,172 тыс. руб.

При этом относительно зимы 2024-2025 «летние» покупки техники оказались немного ниже – на 2%. Стоит отметить, что именно на зиму с ее новогодними праздниками, распродажами и подарками традиционно приходится пик в таких платежах (32% от всех покупок в магазинах техники и электроники в 2024 г., 34% в 2023). Зимой средний чек в магазинах техники и электроники был 9,468 тыс. руб.

Методология: в рамках исследования были изучены данные эквайринговой сети банка «Русский Стандарт» по всем платежам в категории «бытовая техника и электроника» в 2025, 2024 и 2023 гг.