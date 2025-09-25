CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС прокачала сеть в Тюкалинске

МТС сообщает о расширении покрытия сети LTE в городе Тюкалинске Омской области. Теперь жители южной части города могут пользоваться современными цифровыми сервисами на скорости 100 Мбит/c. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Запуск нового телеком-оборудования МТС обеспечил качественное LTE-покрытие на юге города, где расположен не только жилой сектор, но и ряд производственных предприятий – СППК «Тюкалинский хлеб», Тюкалинский маслосыркомбинат, ДРСУ. Проведенные специалистами МТС работы также обеспечили уверенное покрытие на участке трассы Р-402, проходящем сквозь город, и у озера Дубасное.

Местные жители смогут на комфортной скорости пользоваться повседневными цифровыми сервисами: слушать музыку, смотреть фильмы и сериалы онлайн, общаться с друзьями или близкими через мессенджеры, узнавать последние новости через интернет, пользоваться порталами государственных услуг.

«Мы проводим постоянную работу по развитию сети МТС в Омской области, расширяем покрытие и обновляем телеком-оборудование, чтобы наша связь соответствовала самым высоким требованиям абонентов. Тюкалинск - один из старейших городов Омской области, где сохранилась историческая застройка. В последние годы все больше гостей приезжают сюда, чтобы увидеть каменные купеческие особняки и казенные здания. И, конечно, здесь развита сфера производства сельскохозяйственной промышленности. Одним словом, город развивается, а значит, должна развиваться инфраструктура. В нашем случае – коммуникации, чтобы местные жители и гости города могли с комфортом пользоваться мобильной связью и цифровыми сервисами», – сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Мифы и реальность low-code: эти системы умеют намного больше, чем принято считать

Нейросети убивают высокоуровневые языки программирования, в большой опасности JavaScript. Программисты тоже больше не нужны

Екатерина Немченко возглавила HR «Авито»

Создана новая система охлаждения процессоров, которая сократит энергопотребление ЦОД

Виктория Алеманова, «Лига Ставок»: Система контроля у нас выстроена даже жестче, чем в банковском секторе

Космические скорости 5G – миф. Сети пятого поколения часто работают не быстрее 4G

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств

Практика импортозамещения 2025
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще