Linx Cloud повысил гарантированный SLA по облачным сервисам до 99,99%

Linx Cloud улучшил показатели гарантированного SLA (Service Level Agreement). Теперь облачный провайдер предоставляет свои услуги с повышенным уровнем сервиса 99,99%, а допустимое время простоя в месяц сократилось более, чем в пять раз, с 22 минут до четырех минут 23 секунд. Об этом CNews сообщили представители Linx.

Облако Linx Cloud располагается в собственных ЦОДах уровня надежности TIER III, что означает высокую степень контроля инфраструктуры провайдером. Фактический аптайм (время беспрерывной работы) дата-центров Linx стремится к 100%. Клиенты Linx, преимущественно крупные и средние компании, имеют высокие требования к надежности систем как дата-центра, так и облачной платформы. Поэтому было решено повысить SLA на облачные сервисы Linx.

В ходе тщательного анализа особенностей предоставления облачных сервисов заказчикам, специалисты Linx Cloud выявили возможности снизить задержки при передаче данных внутри облака и сократить время недоступности облачных сервисов, тем самым улучшить показатели SLA.

В частности, была проведена комплексная модернизация сетевого оборудования, в ходе которой реализована топология Spine-Leaf, с ядром сети на 100G, и возможностью подключения оборудования через 25G. При этом трафик сети передачи данных и сети хранения был разделен на два независимых сетевых контура. Такое решение сокращает взаимное влияние трафика в часы пиковых нагрузок, а также снижает риски простоя облачных сервисов при внесении изменений в сетевую конфигурацию, при обновлении или модернизации сетевого оборудования.

По итогам проведенных преобразований было принято решение о повышении размера компенсации клиентам. Вместо 50% от ежемесячного платежа компания теперь обязуется выплачивать 100% в случае несоблюдения условий, обозначенных в соглашении об уровне обслуживания.

Кроме того, Linx Cloud продолжит обеспечивать высокий уровень других показателей SLA – скорости реакции на запросы пользователей, обеспечения безопасности информационных ресурсов.

«Надежность и безопасность остаются ключевыми характеристиками инфраструктуры Linx, и именно за это нас выбирают клиенты. Повышение SLA до 99,99% стало логичным результатом последовательной технической модернизации и оптимизации внутренних процессов. Этот шаг закрепляет наш статус как надежного провайдера, способного обеспечивать бесперебойную работу ИТ-систем при самых высоких требованиях к доступности и отказоустойчивости», — сказал Андрей Вислов, менеджер по продуктам Linx Cloud.