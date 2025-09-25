Дальневосточная сеть «Зеленый Остров» масштабирует динамическое ценообразование Imprice после роста валовой прибыли в пилотном проекте более чем на 20%

Приморская DIY-сеть «Зеленый Остров» завершила пилотный проект по внедрению динамического ценообразования на базе платформы Imprice и перешла к масштабированию технологии на все магазины сети. За два месяца система помогла автоматизировать ценообразование нескольких десятков тысяч SKU и привела к росту валовой прибыли в тестовых магазинах на 20-28%. Об этом CNews сообщили представители Imprice.

«Зеленый Остров» — дальневосточная сеть, специализирующаяся на товарах для дома и дачи. На сегодняшний день компания объединяет под своим брендом два интернет-магазина и 12 торговых точек в крупных городах региона.

До проекта система ценообразования «Зеленого Острова» работала на ключевых SKU, но не позволяла держать в фокусе весь многотысячный ассортимент. Команда понимала, что огромная доля потенциала скрыта в так называемом «длинном хвосте», и для дальнейшего роста необходимо ломать старую парадигму, в которой категорийный менеджер контролирует лишь часть товаров. Внедрение динамического ценообразования стало логичным шагом к выстраиванию системного управления ценами.

В рамках пилота Imprice внедрил целый ряд механик, среди которых — интеллектуальное ценообразование с разбивкой по классам товаров, автоматическая корректировка цен под конкурентов для KVI-товаров, ценообразование «линеек», расчет себестоимости и другие. Также была реализована интеллектуальная очередь переоценок, чтобы не перегружать персонал и фокусироваться на позициях с максимальным потенциалом роста.

По итогам двухмесячного тестирования в экспериментальных магазинах — флагманском во Владивостоке и точке в Большом Камне — валовая прибыль выросла на 20,3% и 28,44% соответственно по сравнению с контрольными магазинами. Как и прогнозировалось на старте, основной объем роста валовой прибыли обеспечили Back Basket и Long tail товары.

Сегодня идет поэтапное масштабирование системы на всю сеть. В подключенных магазинах 90–95% цен уже формируются автоматически — остальные остаются под контролем экспертов. Процесс требует доработки внутренних систем и оптимизации процессов, но финансовый эффект от динамического ценообразования уже подтвержден.

«Imprice решает нашу задачу, и мы видим финансовый результат от работы алгоритмов. Главное — правильно настроить систему и процессы. Да, на старте мы ожидали, что система упростит нам жизнь, но, чтобы к этому прийти, предстоит проделать еще немало работы. Тем не менее, мы уверены — при масштабировании на всю сеть добьемся устойчивого роста», — сказала Ольга Малышева, представитель сети «Зеленый Остров».