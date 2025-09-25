CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Билайн» запустил новое решение для операторов связи

«Билайн» представляет специализированное предложение для локальных операторов связи. Услуга доступна в различных регионах страны, где развернута сеть широкополосного доступа «Билайна», и позволяет организовывать для юридических лиц — клиентов операторов — закрытые VPN-сети с необходимой приоритизацией трафика. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

Новое решение предназначено для операторов, которые обслуживают средний и малый бизнес, но сталкиваются с сложностями при организации подключений в жилых кварталах — например, в офисах на первых этажах, пунктах охраны, гаражах и других объектах рядом с жилыми домами.

Партнеры «Билайна» получают ряд существенных преимуществ. Во-первых, трафик партнеров имеет высший приоритет в сети «Билайна», что обеспечивает стабильную скорость, минимальные задержки и бесперебойную работу даже в часы пиковой нагрузки. Во-вторых, благодаря масштабной сети «Билайна» в Москве и Московской области, подключение клиентов происходит в сжатые сроки. Кроме того, персональные менеджеры и технические специалисты всегда готовы помочь в решении сложных задач и проконсультировать.

Юлия Цветкова, директор департамента по работе с операторами связи Московского региона: «Для многих локальных операторов именно “последняя миля” и доступ к инфраструктуре становятся основным вызовом. В Москве и Подмосковье Билайн обладает развитой и современной сетевой инфраструктурой. Это позволяет предлагать максимально быстрое и качественное подключение к услугам связи в столичном регионе. Наши преимущества — внутренняя приоритизация трафика и быстрое развертывание услуг — позволяют партнёрам предлагать своим клиентам по-настоящему надежный интернет и VPN-сети без дополнительных инвестиций в строительство».

