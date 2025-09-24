CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ZALA успешно испытала комплекс ВЛС для мониторинга трубопроводов в условиях Крайнего Севера

Специалисты ZALA провели опытно-промышленные испытания нового комплекса воздушного лазерного сканирования (ВЛС), предназначенного для мониторинга объектов топливно-энергетического комплекса. Испытания прошли на одном из самых северных нефтяных месторождений России. Об этом CNews сообщили представители ZALA.

В тундре все трубопроводы проходят над землей и ежегодно подвергаются деформациям из-за морозного пучения грунтов, а многие участки, проложенные через болота и над водными объектами, труднодоступны для традиционных методов обследования. В ходе испытаний было обследовано свыше 180 километров трасс с целью оценки эффективности технологии для контроля состояния трубопроводов в сложных климатических условиях.

Для мониторинга использовался беспилотный авиационный комплекс ZALA, оснащенный высокоточным лидаром и RGB-камерой для одновременного сбора 3D-данных и аэрофотоснимков. В результате сканирования было получено облако точек с плотностью свыше 1,5 тыс. точек на 1 кв. метр. По итогам работ была создана точная цифровая 3D-модель трубопровода для анализа его состояния и планирования работ по обслуживанию.

Технология ВЛС, которую ZALA применяет с 2018 г., зарекомендовала себя как надежный инструмент для сбора высокоточных геопространственных данных, а также обеспечения промышленной и экологической безопасности объектов ТЭК в удаленных регионах.

