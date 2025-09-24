CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Yandex Cloud наращивает мощности: анонсировали зону доступности на базе нового дата-центра «Яндекса»

Yandex Cloud наращивает облачные мощности для своих клиентов. Компания запустит в 2026 г. новую зону доступности – она создана на базе нового дата-центра «Яндекса» мощностью более 40 МВт. Он расположен недалеко от уже действующего дата-центра компании во Владимирской области. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Новая зона доступности обеспечивает минимальную задержку передачи данных до соседней зоны (менее 1 мс), общая емкость канала между которыми достигает до 25,6 Тб/с. Это особенно актуально для банков, ритейлеров и других компаний, которым важна скорость и непрерывность бизнес-процессов: транзанкций, бронирования билетов и запросов во внутренние базы данных. При этом каналы линий связи с другими зонами доступности независимы друг от друга, это обеспечивает дополнительную отказоустойчивость облачной инфраструктуры. Средний показатель энергоэффективности дата-центра достигает 1,1 PUE — это на 27% ниже средних мировых показателей. Добиться такого результата удалось с помощью технологии фрикулингасерверные стойки охлаждаются уличным воздухом и зимой, и летом.

«Наши клиенты наращивают потребление облачных ресурсов — в первом полугодии 2025 г. по сравнению с предыдущим спрос пользователей на виртуальные процессоры (vCPU) вырос на 29,6%. Чтобы обеспечить бесперебойную и надежную работу клиентских сервисов, мы не только представили новую зону доступности, но и первыми в России запустили инструменты для проведения учений по отказоустойчивости инфраструктуры», — сказал CTO Yandex Cloud Иван Пузыревский.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Екатерина Немченко возглавила HR «Авито»

Создана новая система охлаждения процессоров, которая сократит энергопотребление ЦОД

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Мы создали ИИ, который за 1 минуту помогает оформить 100 новых сотрудников

Космические скорости 5G – миф. Сети пятого поколения часто работают не быстрее 4G

Илья Захаров, «Группа Астра»: Современный мониторинг должен отслеживать деньги, а не серверы

Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2025

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще