«Корус Консалтинг» и Axenix заключили стратегическое партнерство по продвижению и внедрению KONCRIT | YMS

ГК «Корус Консалтинг», разработчик цифровой логистической платформы KONCRIT, и консалтинговая технологическая компания Axenix объявляют о начале стратегического партнерства, направленного на продвижение и внедрение системы управления двором (Yard Management System, YMS) для крупных предприятий. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

В рамках партнерства Axenix предлагает своим крупным заказчикам внедрение YMS на платформе KONCRIT, предоставляя доступ к технологиям и подходу к управлению логистикой двора.

Экспертиза Axenix в области управления складской и транспортной логистикой от формирования стратегии до выбора и внедрения WMS, TMS и YMS-решений позволит промышленным предприятиям получить максимум бизнес-эффектов от развертывания комплексного решения. Компания реализовала проекты для предприятий из разных отраслей, что обеспечивает всестороннее понимание бизнес-задач и способность предлагать эффективные решения под конкретные потребности. Такой опыт позволяет заказчикам получать максимальный эффект от внедрения комплексных систем управления логистикой. Во многих проектах ключевую роль играет управление двором склада, которое становится неотъемлемой частью единой логистической экосистемы компании.

KONCRIT | YMS встраивается в ИТ-ландшафт клиента, адаптируется под специфику процессов и может работать как в составе платформы, так и как самостоятельный модуль. Такой подход минимизирует риски внедрения и обеспечивает реализацию проекта без потери качества исполнения. Благодаря высокой адаптивности YMS, заказчики получают решение, способное работать в условиях высокой нагрузки, сложных логистических сценариев и требований к технологической независимости.

KONCRIT | YMS проектировался на основе реальных кейсов и постоянно развивается в рамках R&D-подхода, обеспечивая не просто автоматизацию, а устойчивый операционный эффект — сокращение простоев, повышение пропускной способности и предсказуемое управление логистикой на территории склада. Решение сочетает интеллектуальную логику, гибкость внедрения и полный набор функций для работы склада.

«Зрелое технологическое решение должно сопровождаться не менее сильной интеграционной экспертизой. В лице Axenix мы видим именно такого партнера — с глубоким пониманием логистики, опытом реализации комплексных проектов и схожим взглядом на то, как должна работать современная цифровая инфраструктура. Мы верим, что такая связка дает компаниям на российском рынке возможность быстро запускать сложные проекты и получать от них реальный эффект», — сказала Галия Исламова, владелец продукта KONCRIT | YMS.

«Партнерство с “Корус Консалтинг” позволяет нам предложить клиентам современные инструменты для цифровой трансформации логистики и расширить наш продуктовый портфель. Сегодня, когда потребность в операционной эффективности особенно высока, логистика двора остается одной из немногих областей с недоиспользованным потенциалом. При этом на рынке по-прежнему очень немного зрелых полнофункциональных решений, готовых к быстрому внедрению, таких как KONCRIT | YMS. Мы уверены, что совместная работа по продвижению и внедрению этого решения будет способствовать развитию логистической отрасли и принесет нашим заказчикам ощутимые преимущества», — отметил Павел Малько, руководитель направления складских и транспортных решений Axenix.