Клиенты Yandex B2B Tech смогут автоматизировать до 30% задач по работе с облачной инфраструктурой с помощью ИИ-ассистентов

Yandex B2B Tech запустила ИИ-ассистентов для работы с платформой Yandex Cloud. Они помогают настраивать облачную инфраструктуру, предупреждать об инцидентах информационной безопасности, администрировать базы данных, анализировать отчеты и выполнять другие задачи. Для этого достаточно отправить запрос ассистенту в чат простыми словами. ИИ-помощники снимут с клиентов до 30% рутинных задач и ускорят их выполнение. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый сотрудник любой компании мог передать рутинные задачи ИИ-ассистенту. Мы начали этот путь с самих себя – и дали клиентам возможность работать с облачными сервисами через ИИ. Виртуальные ассистенты снимут с пользователей часть рутинных задач, упростив и ускорив взаимодействие с нашими сервисами. Быстро создать своих ИИ-ассистентов можно на платформе AI Studio», – сказал CTO Yandex Cloud Иван Пузыревский.

ИИ-ассистент в облачной консоли поможет определить, какие облачные ресурсы и сервисы необходимы для решения тех или иных задач. Он поймет даже общие запросы – например, «помоги собрать инфраструктуру для онлайн-магазина». Нейросеть подберет нужные параметры, и если пользователь согласится с ее расчетами, она сама развернет и настроит необходимую инфраструктуру. Клиент также может внести корректировки и запустить ресурсы самостоятельно – в таком случае ассистент составит подробную инструкцию.

На платформе для управления облачной безопасностью Security Deck ИИ-ассистент ответит на вопросы об ИБ-сервисах. Он также может проанализировать оповещения систем безопасности и дать дополнительные рекомендации, как повысить уровень защиты своей инфраструктуры. В случае инцидента нейросеть поможет понять, насколько он критичен, и что нужно делать.

Также нейросети упрощают решение ключевых задач при работе с базами данными. Например, ИИ-ассистент в сервисе WebSQL может сам запросить нужную информацию для аналитических задач из Trino, ClickHouse, PostgreSQL и других баз данных. Для этого достаточно задать нейросети вопрос, например «покажи топ-10 клиентов по выручке за 2025 год». Также в Yandex Cloud есть дополнительные ИИ-инструменты для оптимизации работы с данными. Например, в сервисе Yandex MetaData Hub с помощью Data Catalog можно автоматически разметить метаданные, чтобы повысить скорость и качество управления базами данных.

ИИ-помощник в YDB может самостоятельно провести диагностику и оптимизировать неэффективные запросы, чтобы повысить скорость обработки данных. Таким образом, дата-инженеры смогут воспользоваться сервисами даже без большого опыта администрирования баз данных.

Также в Yandex DataLens стал публично доступен «Нейроаналитик» – он поможет сделать выводы из табличных данных, проанализирует динамику продаж в инфографике, а также перестроит дашборд или изменит расчетную формулу по запросу пользователя на естественном языке.