Itglobal.com предложит систему технического учета «СДИ Базис» своим клиентам

Itglobal.com (направление системной интеграции корпорации ITG) и российский разработчик программного обеспечения «СДИ Софт» заключили партнерское соглашение по развитию направления систем технического учета. Партнерство откроет корпоративным заказчикам системного интегратора доступ к системе «СДИ Базис», включенной в реестр российского ПО. Решение предназначено для технического учета и документирования инфраструктуры, ресурсов и услуг операторов ЦОДов, телеком-компаний и ИТ-служб.

«СДИ Базис» — это система технического учета, позволяющая автоматизировать задачи технической инвентаризации и учета активов ИТ-, телекоммуникационной и инженерной инфраструктуры — предоставляет специальные возможности для централизованного управления и оптимизации учета инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД). Решение обеспечивает доступ к обширной библиотеке цифровых моделей оборудования, содержащей свыше 75 тыс. ИТ-/телекоммуникационных компонентов.

Сотрудничество Itglobal.com и «СДИ Софт» ориентировано на развитие экосистемы отечественных программных решений и расширение возможностей импортозамещения в сфере управления ИТ-инфраструктурой. Интегратор будет предлагать клиентам комплексные проекты по паспортизации ЦОДов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивая полный цикл поддержки: от консультаций и проектирования до внедрения и технического сопровождения.

«Мы рады началу сотрудничества с «СДИ Софт» — компанией, которая разработала решение для управления сложной ИТ-инфраструктурой. «СДИ Базис» дополняет наш портфель российских решений и позволит нам предлагать клиентам комплексные проекты по автоматизации управления инфраструктурой, в том числе ЦОД. Важно отметить, что система уже успешно применяется рядом крупных заказчиков федерального уровня из различных секторов экономики, включая государственные органы, операторов мобильной связи, электроэнергетические компании и другие. Кроме того, она включена в реестр отечественного программного обеспечения», — отметил Василий Белов, исполнительный директор Itglobal.com, корпорация ITG.