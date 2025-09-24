«БФТ-Холдинг» реализовал перевод 120 тыс. сотрудников ПАО «Ростелеком» на отечественную платформу ЭДО «Авандок»

«Ростелеком» завершил процесс миграции единой системы электронного документооборота (ЕСЭД) на отечественную платформу «Авандок». В новую систему перенесены ключевые бизнес-процессы организационно-распорядительного и управленческого документооборота «Ростелекома» и ряда дочерних компаний. Проект реализован «БФТ-Холдингом» и ГК «Корус Консалтинг» (разработчик платформы ЭДО «Авандок»). Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

ЕСЭД «Ростелекома» — отечественное решение, которое позволяет организовать работу с документами в электронном виде. Система создана на базе современной low-code/no-code платформы для управления корпоративным контентом и решения смежных задач в различных отраслях бизнеса.

Основные задачи проекта заключались в разработке системы управления документооборотом (включая корреспонденцию, внутреннюю документацию, договорные и организационно-распорядительные документы), интеграции с существующими информационными системами, упрощении обработки документов, а также обеспечении комплексного администрирования.

Переход на новую платформу выполнен бесшовно: все данные (документы, задачи, поручения, отчеты, история принятых решений, справочные материалы и индивидуальные пользовательские настройки) были перенесены в новую платформу без перерыва в рабочем процессе.

Александр Сорокин, руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами «БФТ-Холдинга»: «Вводу ЕСЭД в промышленную эксплуатацию предшествовали комплексные испытания производительности, которые убедительно подтвердили не только соответствие системы всем заявленным требованиям, но и значительный запас прочности. В ходе тестирования при целевой нагрузке, превышающей 30 тысяч параллельных пользовательских сессий в течение 8 часов, система стабильно обработала 450 тысяч различных сценариев и сформировала более 220 тыс. объектов документооборота. Особо хочу отметить безупречное выполнение операций экстремальной нагрузки — экспорт 10 тыс. записей, отправка документа 20 тыс. пользователей и изменение 1 тыс. связанных документов — все были выполнены со 100% успешностью. При этом ключевые показатели производительности значительно превзошли нормативы: время отклика интерфейса не превышало 1 секунды при норме в 2 секунды, время входа в систему составило всего 0,6 секунды против требуемых 5 секунд, а 99,4% поисковых операций были выполнены в пределах 2 секунд при стабильной утилизации серверов не более 80%».

Елена Казачинская, директор по управлению делами «Ростелекома»: «Перед «Ростелекомом» стояла амбициозная задача — импортозамещение зрелой системы электронного документооборота, которая включала множество бизнес-процессов и интеграций с операторами ЭДО, электронными торговыми площадками, различными реестрами и системой межведомственного электронного документооборота. Было важно сохранить существовавшие ранее процессы, добиться «бесшовного перехода» за счет полноценной миграции данных, ускорить процессы обработки документов. Сегодня ЕСЭД регулярно используют свыше 60 тыс. сотрудников «Ростелекома». Они ежедневно создают и обрабатывают более 30 тыс. документов. После перехода на новую отечественную систему скорость операций выросла в разы: задачи, которые раньше занимали минуты, теперь выполняются за секунды».