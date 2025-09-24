АО «ЦРЭТ» запускает платформу «Фармика» – первое комплексное решение для цифровизации закупок в фармацевтике

АО «Центр развития электронных торгов» (ЦРЭТ) объявляет о запуске нового продукта – «Фармика» – единого технологического решения для автоматизации закупок в фармацевтической и медицинской сферах. Запуск «Фармики» – ответ на ключевые вызовы фармацевтической отрасли: рост стоимости лекарственных препаратов, необходимость повышения прозрачности закупок и потребность аптечных сетей в инструментах, позволяющих снижать издержки и ускорять процессы. Об этом CNews сообщили представители «Торги223».

Платформа «Фармика» будет развиваться как зонтичный бренд, объединяющий взаимодополняющие продукты для всех участников фармрынка – от частных аптек до крупнейших медицинских центров. Цель проекта – сформировать в отрасли новый стандарт закупок, повысить прозрачность процессов и обеспечить равный доступ к эффективным цифровым инструментам в регионах России.

На многих рынках цифровые конкурентные закупки давно стали стандартом. Но для фармацевтики это новое решение: вместо устаревших систем сводных прайс-листов, требующих ручной работы, «Фармика» предлагает автоматизированный процесс получения наилучших предложений от поставщиков. Под брендом «Фармика» объединятся:

– Платформа «Фармика» – специализированная платформа для конкурентных закупок аптечных сетей. Единственное подобное решение на рынке. Платформа позволяет добиваться дополнительного снижения закупочной цены за счет конкуренции между поставщикам лекарственных средств и медицинских изделий, а также другого ассортимента аптечных сетей.

– Сервис интеллектуальной привязки каталогов – инструмент на базе ИИ, позволяющий синхронизировать и сопоставлять каталоги различных участников рынка – аптечных сетей, медицинских учреждений, дистрибьюторов и поставщиков, что обеспечивает единообразие данных и повышает эффективность взаимодействия всех сторон.

– Отраслевой каталог «Фармика» – специализированный электронный каталог, включающий полную и актуальную номенклатуру разрешенных к обращению в России лекарственных средств, медицинских изделий, БАДов, косметики, расходных материалов для медицины, а также товаров для ветеринарии и оптики.

Таким образом, «Фармика» становится платформой, которая закрывает сразу несколько потребностей участников фармрынка: от прозрачных торгов и ускоренной обработки заявок до получения актуальной номенклатуры и статистики.

Экономический эффект и масштаб внедрения

По словам руководителя платформы «Фармика» Дмитрия Сытина, внедрение платформы уже сегодня позволяет аптечным сетям снижать закупочные цены в среднем на 2–5%. «Для рынка это означает сотни миллионов рублей экономии и прямое влияние на доступность лекарств для конечных потребителей», – сказал Дмитрий Сытин.

Уже сейчас среди клиентов «Фармики» – государственные и коммерческие сети, объединяющие более 2000 аптек в Красноярском и Ставрапольском краях, Сахалинской, Новосибирской, Курганской, Челябинской, Архангельской, Нижегородской и Брянской областях, а также в городе Москва. География продолжает расширяться.

АО «ЦРЭТ» уже более 12 лет занимается автоматизацией закупок госфармаций под брендом «Торги223.Фарма». В конце 2022 г. компания получила грант Фонда содействия инновациям на доработку платформы под специфические задачи коммерческого сегмента фармацевтической отрасли.

«Запуск «Фармики» – логичный шаг развития продукта, мы готовы масштабировать технологию на весь рынок», – отметил Дмитрий Сытин.