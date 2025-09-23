CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Отечественный ИИ предотвратил кражи в магазинах на более 2 млрд рублей

Решение компании BIT на основе искусственного интеллекта, разработанного NtechLab, предотвратило кражи в торговых залах России на более, чем 2,2 млрд руб. в январе-августе 2025 г. Система за доли секунд анализирует видеопоток с камер наблюдения, распознает подозрительные действия и оповещает персонал магазина об этом. Об этом CNews сообщили представители NtechLab.

Согласно статистике, наибольший интерес у магазинных воров (шоплифтеров) вызывает алкоголь, косметика и электроника. Совершают кражи в основном мужчины с низким уровнем дохода.

В BIT подсчитали, что в среднем за период с 2020 по 2025 гг. количество попыток магазинных краж ежегодно растет на 5-7%. Основываясь на обезличенных данных, был составлен среднестатистический портрет шоплифтера. Около 60% преступников составляют мужчины. Как правило, нарушителям около 34 лет, и они имеют низкий уровень дохода.

В последние годы выросла доля краж среди людей со средним и высоким уровнем заработка. Взять что-то из магазина и не заплатить в основном пытаются для дальнейшей перепродажи. Иногда преступления совершаются в алкогольном опьянении или из-за клептомании. Небольшой процент краж приходится и «на спор».

Что касается товарных категорий, то наиболее популярными стали дорогие продукты – алкоголь, сыры, кофе, мясные деликатесы. Также среди шоплифтеров популярны косметика, парфюм, различная электроника и брендовая одежда и аксессуары.

Чаще всего для краж в магазинах используются традиционные методы – сокрытие товара под одеждой или в сумке, а также попытки срезать RFID-метки или просто достать товар из упаковки.

«Профессиональные группировки шоплифтеров, представляющие наибольшую опасность для ритейла, однако, используют более хитрые способы. К счастью, искусственный интеллект перехитрить невозможно. Он за доли секунд анализирует видеопотоки с камер и оповещает сотрудников о нарушении. Нейросеть по сути предотвращает кражи с полок магазинов и не дает даже гипотетической возможности что-то украсть», – отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Рост краж фиксируется преимущественно в слабо защищенных магазинах, которые не оснащены системами видеонаблюдения и распознавания лиц, имеют «слепые зоны», слабое администрирование персонала и большую долю аутсорсинга менеджерского состава. Там, где стабильно работает совокупность мер по защите от краж, показатели практически не растут.

Система применяется с 2017 г. Программное обеспечение уже работает более, чем в 10 тыс. магазинов от Владивостока до Калининграда.

