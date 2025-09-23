CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС улучшила мобильный интернет в районе главных университетов Астрахани

МТС завершила строительство базовых станций LTE в районе главных ВУЗов региона – АГУ, АГТУ, АГАСУ, а также популярной прогулочной зоны – Комсомольской набережной. Благодаря обновлению телеком-оборудования скорость мобильного интернета выросла на 30% для студентов, преподавателей и жителей одной из самых густонаселенных локаций города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В рамках развития сети на улицах Савушкина, Латышева, Татищева были построены новые базовые станции, а на части существующих проведена модернизация с запуском дополнительного слоя LTE в частотном диапазоне 2100 МГц. Это позволило расширить зону покрытия и повысить стабильность передачи данных даже при высокой нагрузке сети, обеспечивая пользователям комфортное подключение к интернет-сервисам, учебным платформам и онлайн-ресурсам.

«Мы регулярно обновляем сеть в ключевых локациях города и области, чтобы обеспечить качественное и стабильное подключение в самых оживленных районах. Районы университетов и Комсомольская набережная особенно важны для студентов и жителей города. Модернизация сети позволила обеспечить повышенную пропускную способность LTE, что особенно важно в районах с высокой плотностью пользователей», – отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

