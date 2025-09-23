«Геоскан» разработал бортовой искусственный интеллект для мониторинга лесопожарной обстановки с БАС

ГК «Геоскан» разработала решение для обработки видео на борту беспилотника с применением нейросетевых технологий. Оно позволит эффективнее вести видеомониторинг лесопожарной обстановки и быстрее выявлять с воздуха активные очаги возгорания и тлеющие участки. Об этом CNews сообщили представители ГК «Геоскан».

Нейросеть автоматически обнаруживает возгорания и привязывает их расположение к реальным географическим координатам с использованием телеметрии беспилотного воздушного судна. Эти данные вместе с видеотрансляцией в режиме онлайн передаются на наземную станцию управления.

Система работает, даже когда беспилотник выходит из зоны действия видеосвязи. Дрон продолжает вести наблюдение, фотографирует возгорания и собирает их координаты. После возвращения в зону действия связи борт передает полученные данные.

Работу искусственного интеллекта проверили на борту беспилотного воздушного судна «Геоскан 701 Видео» в рамках пилотного проекта Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) по применению БАС «Геоскана» в лесах региона.

Также в регионе были отработаны сценарии применения беспилотника «Геоскан 801» для выявления лиц, нарушающих требования пожарной безопасности, и «Геоскан Gemini» для оценки экологического ущерба от лесных пожаров и планирования восстановительных мероприятий.

«В комплексе применение БАС с различной полезной нагрузкой позволяет получать полную картину происходящего на земле, оперативно реагировать на изменения и планировать дальнейшие действия. Применение нейросетевых технологий повышает эффективность этих процессов, что дает специалистам дополнительное время на принятие решений в чрезвычайных ситуациях», — сказад руководитель направления по работе с государственным сектором компании «Геоскан Москва» Михаил Межуев.