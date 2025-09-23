CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Эксперты vStack протестировали стабильность HCP при критических сбоях оборудования

Компания vStack (подразделение системного ПО корпорации ITG) протестировала производительность хранилища гиперконвергентной платформы vStack HCP при отказе дисков и полном выходе из строя узла. Эксперимент направлен на проверку работы системы в условиях критических сбоев, где важно не только сохранить данные, но и обеспечить стабильную производительность. Об этом CNews сообщили представители vStack.

vStack HCP включает в себя компонент-слой программно-определяемого хранилища корпоративного уровня, объединяющего ресурсы всех узлов кластера в единое пространство хранения. Такая архитектура обеспечивает избыточность от N+1 до N+3, поддерживает транзакционную целостность, компрессию и дедупликацию данных и рассчитана на работу с большими нагрузками в бесперебойном режиме.

Во время испытаний на систему подавалась нагрузка. По результатам замеров система показала достаточно высокий показатель — порядка 700 тыс. IOPS и 2,5 ГБ/с.. Затем один из узлов кластера был принудительно отключен. В отличие от большинства решений такого класса, где обычно фиксируется заметная деградация производительности, vStack HCP сохранил стабильность. Метрики чтения, записи и отклика остались на высоком уровне, виртуальные машины продолжили работу без перебоев, а операции ввода-вывода выполнялись в прежнем режиме. После возвращения узла в кластер система самостоятельно восстановила состояние пулов и продолжила работу.

«Проведенное тестирование показало, что vStack HCP сохраняет стабильную производительность и доступность сервисов даже при отказе дисков или целого узла. Благодаря таким решениям компании могут быть уверены в предсказуемости работы инфраструктуры и в том, что рост нагрузки или внедрение новых сервисов не приведут к рискам для данных и бизнес-процессов», — отметил Евгений Карпов, генеральный директор vStack.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов

Екатерина Немченко возглавила HR «Авито»

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Мы создали ИИ, который за 1 минуту помогает оформить 100 новых сотрудников

Владельцы iPhone Air и всех моделей iPhone 17 сообщили о проблемах с беспроводным подключением Wi-Fi

Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации

Бесплатна и доступна. «Яндекс» внедрил «Алису» в Max. На очереди — Telegram

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще