Студенты Университета Иннополис получили 1 млн рублей за разработку прототипа медицинского симулятора бронхоскопии

Студенты Университета Иннополис получили 1 млн рублей за разработку прототипа медицинского симулятора бронхоскопии. Графический интерфейс программного обеспечения, созданного учащимися российского ИТ-вуза, реалистично отображает бронхоскоп внутри бронхов и позволяет управлять им, отслеживая процент исследования органа, а также имитирует извлечение постороннего предмета зажимом. Об этом CNews сообщили представители Университета Иннополис.

В команду, создавшую прототип софта бронхоскопа, вошли студенты третьего курса программы «Анализ данных и искусственный интеллект» Университета Иннополис Родион Крайнов и Эмиль Горячих и студент тртьего курса по направлению «Медицинская кибернетика» Нижегородского университета им. Лобачевского Владимир Болотов. На разработку у них ушло три месяца, включая консультации со специалистами, изучение реального процесса бронхоскопии и медицинских материалов.

Родион Крайнов, студент Университета Иннополис: «Мы объединили технический опыт с медицинскими знаниями для создания реалистичного продукта — проанализировали рынок, изучили существующие решения и разработали первый интерфейс. Нам пришлось практически с нуля смоделировать физику инструмента и детально проработать текстуры 3D-модели бронхов, чтобы добиться большего сходства с настоящим бронхоскопом. Если все сложится удачно, мы планируем довести продукт до стадии публикации: исправим ошибки, улучшим управляемость, добавим анимации и доработаем визуальную часть. Наша цель — превратить прототип в полноценный коммерческий продукт».