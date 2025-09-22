«Софтлайн Решения» разработала для российской компании сервис проверки подрядчиков на базе low-code-платформы

Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, обеспечила отечественную организацию сервисом анализа подрядчиков. Команда «Софтлайн Решений» разработала для заказчика модуль оценки рисков при работе с партнерами на базе low-code BPM-платформы Comindware Platform. В результате клиент проводит комплексные проверки подрядчиков, обеспечивает прозрачность взаимодействия с ними и минимизирует риски. Проект уникален тем, что на рынке нет коробочных решений на основе low-code для решения таких задач.

Заказчику требовался сервис для проверки исполнителей, привлекаемых к проведению работ на многочисленных объектах клиента. Проанализировав требования компании, специалисты «Софтлайн Решений» предложили разработать модуль на базе платформы управления корпоративной архитектурой и автоматизации бизнес-процессов от вендора Comindware. Решение подходило заказчику по функциональным характеристикам и бюджету.

Кроме того, система отличается гибкостью, простотой и удобством использования. Заказчик согласовал предложенный продукт, после чего команда «Софтлайн Решений» приступила к работам. После внедрения первого модуля развитие системы происходило поэтапно. По запросу заказчика специалисты «Софтлайн Решений» расширяли функционал и донастраивали процессы под новые требования.

В сервисе можно назначать ответственных лиц для выполнения задач и получать итоговые отчеты. На базе разработанного сервиса клиент получил следующий функционал с учетом специфики бизнес-процессов: проверка подрядчиков и контрагентов; скрининг, риск-аудит; анализ конкурсов; мониторинг инцидентов безопасности.

Команда «Софтлайн Решений» в настоящее время завершает работы по созданию тестовой среды и миграции сервиса на последнюю версию платформы Comindware Platform. Тестовую среду потребовалось развернуть для развития ряда бизнес-процессов.

«Специалисты “Софтлайн Решений” создали гибкую и масштабируемую систему, которая позволяет компании эффективно управлять рисками при взаимодействии с подрядчиками — от первичной проверки до постоянного мониторинга. Использование low-code-инструмента дало возможность сократить сроки и стоимость разработки сервиса без снижения эффективности бизнес-процессов», — сказала Светлана Ермакова, руководитель направления CRM и BPM ГК Softline.

«Проект по цифровизации проверки подрядчиков и оценки рисков, реализованный “Софтлайн Решениями”, является ярким примером того, как глубокая отраслевая экспертиза в сочетании с грамотным применением технологических возможностей BPM-платформы позволяет создавать действительно эффективные решения для бизнеса. Команда “Софтлайн Решений” продемонстрировала исключительное умение переводить бизнес-требования в цифровой формат, а гибкость low-code-инструментов Comindware Platform позволила оперативно реализовать этот замысел: выстроить процесс именно так, как его видел заказчик, с учетом всех нюансов работы — и заложить прочную основу для дальнейшего развития», — отметил Виталий Шпак, генеральный директор Comindware.