CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Софтлайн Решения» разработала для российской компании сервис проверки подрядчиков на базе low-code-платформы

Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, обеспечила отечественную организацию сервисом анализа подрядчиков. Команда «Софтлайн Решений» разработала для заказчика модуль оценки рисков при работе с партнерами на базе low-code BPM-платформы Comindware Platform. В результате клиент проводит комплексные проверки подрядчиков, обеспечивает прозрачность взаимодействия с ними и минимизирует риски. Проект уникален тем, что на рынке нет коробочных решений на основе low-code для решения таких задач.

Заказчику требовался сервис для проверки исполнителей, привлекаемых к проведению работ на многочисленных объектах клиента. Проанализировав требования компании, специалисты «Софтлайн Решений» предложили разработать модуль на базе платформы управления корпоративной архитектурой и автоматизации бизнес-процессов от вендора Comindware. Решение подходило заказчику по функциональным характеристикам и бюджету.

Кроме того, система отличается гибкостью, простотой и удобством использования. Заказчик согласовал предложенный продукт, после чего команда «Софтлайн Решений» приступила к работам. После внедрения первого модуля развитие системы происходило поэтапно. По запросу заказчика специалисты «Софтлайн Решений» расширяли функционал и донастраивали процессы под новые требования.

В сервисе можно назначать ответственных лиц для выполнения задач и получать итоговые отчеты. На базе разработанного сервиса клиент получил следующий функционал с учетом специфики бизнес-процессов: проверка подрядчиков и контрагентов; скрининг, риск-аудит; анализ конкурсов; мониторинг инцидентов безопасности.

Команда «Софтлайн Решений» в настоящее время завершает работы по созданию тестовой среды и миграции сервиса на последнюю версию платформы Comindware Platform. Тестовую среду потребовалось развернуть для развития ряда бизнес-процессов.

«Специалисты “Софтлайн Решений” создали гибкую и масштабируемую систему, которая позволяет компании эффективно управлять рисками при взаимодействии с подрядчиками — от первичной проверки до постоянного мониторинга. Использование low-code-инструмента дало возможность сократить сроки и стоимость разработки сервиса без снижения эффективности бизнес-процессов», — сказала Светлана Ермакова, руководитель направления CRM и BPM ГК Softline.

«Проект по цифровизации проверки подрядчиков и оценки рисков, реализованный “Софтлайн Решениями”, является ярким примером того, как глубокая отраслевая экспертиза в сочетании с грамотным применением технологических возможностей BPM-платформы позволяет создавать действительно эффективные решения для бизнеса. Команда “Софтлайн Решений” продемонстрировала исключительное умение переводить бизнес-требования в цифровой формат, а гибкость low-code-инструментов Comindware Platform позволила оперативно реализовать этот замысел: выстроить процесс именно так, как его видел заказчик, с учетом всех нюансов работы — и заложить прочную основу для дальнейшего развития», — отметил Виталий Шпак, генеральный директор Comindware.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Мы создали ИИ, который за 1 минуту помогает оформить 100 новых сотрудников

QR-коды возвращаются. Россияне будут массово показывать их для подтверждения личности. Опрос

Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации

«Наш прекрасный микроконтроллер Baikal-U достойно выглядит»: российский производитель готов к заказам на сотни тысяч микросхем

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?

Частный софт может получить допуск к объектам КИИ, российские власти определились с правилами ведения реестра

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще