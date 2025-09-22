ИИ-компетенции будущего: каждый четвертый сотрудник в России уже использует нейросети на работе

Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и ИТ-компании Touch Instinct провели исследование среди 2700 соискателей и 140 работодателей о необходимости ИИ-компетенций в работе. Опрос показал, что 60% компаний ожидают от текущих и потенциальных сотрудников базового владения нейросетями. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Каждый четвертый сотрудник выполняет работу с помощью нейросетей

Опрошенные в ходе исследования сотрудники отметили, что используют ИИ-технологии для выполнения рабочих задач — 26% регулярно, а 35% периодически. Наиболее часто к ним обращаются специалисты из сфер массмедиа и искусства, информационных технологий, высшего и среднего менеджмента, а также рекламы и PR. Для 18% респондентов нейросети все еще не применимы в их сфере. Крайне редко их используют в розничной торговле и HoReCa.

При этом те, кто пользуется ИИ-технологиями, выделяют следующие преимущества: ускорение выполнения задач (67%), экономию рабочего времени (63%), уверенное применение новых технологий (35%) и более качественное выполнение обязанностей (33%). Только 10% не видят плюсов в использовании нейросетей.

Многие стремятся развивать ИИ-навыки, чтобы повысить свою ценность на рынке труда и претендовать на более высокий доход. В основном, сотрудники самостоятельно изучают возможности сервисов, а в затруднительных случаях читают советы и инструкции в интернете. Специальные курсы по нейросетям чаще проходят юристы, маркетологи и PR-специалисты, топ-менеджеры и преподаватели.

«ИИ — это инструмент, который усиливает экспертизу и на текущем этапе выступает в роли младшего помощника. Специалистам любых сфер, не только ИТ, требуется глубокое понимание своей области и технические навыки, чтобы правильно поставить задачу ИИ-сервису и оценить качество ответа. Ответственность за конечный результат по-прежнему несут специалисты. Свыше 80% компаний, по данным совместного опроса, позитивно относятся к применению нейросетей сотрудниками. По нашему опыту использование искусственного интеллекта в ИТ повышает качество и скорость работы в два раза. Системные аналитики и разработчики Touch Instinct уже активно задействуют ИИ-сервисы для исследований, генерации и оптимизации кода, творческих и текстовых задач», — сказал Вячеслав Лобозов, директор по развитию Touch Instinct.

При этом работодатели отмечают и недостатки в использовании нейросетей сотрудниками. Треть руководителей тревожатся, что работники перестанут обучаться и профессионально расти. Еще 24% отмечают, что сотрудники предлагают слабый креатив и реже ищут нестандартные пути для решения задач. Часть респондентов заметили, что подчиненные чаще допускают ошибки в работе или же попросту ленятся и отвлекаются на личные дела. Такое же количество работодателей не видят слабых сторон в использовании нейросетей. Сами сотрудники отмечают трудности в написании промтов и зависимость от нейросетей (20%).

Большая часть промтов связана с маркетингом и креативом

В компаниях уже доверяют нейросетям маркетинговые и креативные задачи (41%), а также рутинные процессы, связанные с переводами, написанием текстов и документацией (39%). С помощью ИИ также оптимизируются процессы дизайна, аналитики и разработки. Большинство из этих задач работодатели предпочли бы отдать ИИ-сервисам под ключ.

Топ-7 направлений работы, использование ИИ в которых поощряется работодателями

В 34% компаниях ИИ-навыки стали обязательными для маркетологов, PR- и SMM-специалистов. В том числе 27% респондентов учитывают их при найме копирайтеров и контент-менеджеров, а 26% — аналитиков данных.

Главная ИИ-компетенция по мнению работодателей — поиск информации и идей

Большинство опрошенных работодателей (60%) ожидают от сотрудников владения базовыми ИИ-навыками: поиска информации и идеи с помощью ChatGPT, GigaChat, DeepSeek и других сервисов. Среди других приоритетных требований — анализ данных, оптимизация промтов и создание визуального контента. Также 23% организаций ожидают, что специалисты смогут за счет нейросетей автоматизировать создание кода и рекламные кампании.

Топ ИИ-компетенций, которые работодатели считают необходимыми для сотрудников

При этом значительную часть задач работодатели по-прежнему готовы доверять только людям. Среди них — решение сложных нестандартных поручений, требующих глубокого контекста и опыта (37%), принятие финальных продуктовых и бизнес-решений (32%), менторство и управление командой (27%). В том числе создание стратегий, ведение переговоров и взаимодействие с клиентами. В целом, 44% работодателей убеждены, что все перечисленные задачи требуют исключительно творческого и экспертного участия специалистов, которое искусственный интеллект не может заменить.

«Компании ожидают от сотрудников сочетания экспертных навыков — креативности, критического мышления, коммуникативности — и базовой грамотности в области ИИ: умения формулировать задачу для модели, проверять ее результаты и корректно интерпретировать выводы. На текущем этапе 65% работодателей обращают внимание на ИИ-навыки в резюме кандидатов, хотя сейчас только для 6% они являются важным аргументом для принятия решения. Развитие ИИ-индустрии также хорошо заметно на другом примере: за последнее время более 2,3 тыс. россиян успешно прошли тестирование линии машинного обучения в рамках проекта по подтверждению ИТ-навыков», — отметила Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.

При этом треть (27%) компаний отмечают важность ИТ-навыков и в том числе знание ИИ для некоторых конкретных ролей, а 24% начнут оценивать владение нейросетями сотрудников и соискателей в ближайшее время. Опрошенные руководители резюмируют, что наличие ИИ-компетенций уже дает преимущества специалистам в определенных профессиях, а в перспективе двух-трех лет может стать ведущим навыком во всех отраслях.