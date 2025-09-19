Подтверждена совместимость платформы «ТриВи» с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Тривиум», разработчик российской платформы «ТриВи» (3V), объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Enterprise, Postgres Pro Standard, Postgres Pro Enterprise Certified, Postgres Pro Certified (версии 17) с Платформой ТриВи (3V) версии 2025.2.

«Тривиум» — российский разработчик ПО для масштабируемых ИТ-решений. Продукт «Платформа 3V» — конструктор веб-приложений корпоративного уровня, предоставляющий современное решение для цифровизации, автоматизации бизнес-процессов. Платформа позволяет быстро создавать и развивать информационные системы, интегрироваться с внешними сервисами, обеспечивая высокий уровень безопасности данных.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.