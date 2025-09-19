CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Microsoft превращает пустующие здания крупнейшего в мире производителя iPhone в «самый мощный в мире» ЦОД

Microsoft заявила, что «откроет новую эру» облачного ИИ. Компания подготовила к запуску «самый мощный в мире» ЦОД в Висконсине и планирует в дальнейшем объединить его с другими подобными объектами, создав огромную единую инфраструктурную систему. 

«Самый мощный» ЦОД

Microsoft заявила о готовящемся запуске в эксплуатацию в начале 2026 г. центра обработки данных (ЦОД) искусственного интеллекта Fairwater (штат Висконсин, США), который она называет «выдающимся достижением инженерной мысли» и «самым мощным в мире». Как пишет The Verge, строительство обошлось в $3,3 млрд.

Новый ЦОД расположен в трех зданиях площадью 1,2 млн кв. футов (около 111,5 тыс. кв. м) на участке, где должен был появиться завод по производству ЖК-дисплеев тайваньской Foxconn (один из крупнейших производителей iPhone), отказавшейся от этого проекта. На территории остались пустующие здания, сообщает The Verge.

Система хранения центра обработки данных ИИ в Висконсине имеет длину пяти футбольных полей, говорится в блоге Microsoft. Fairwater оснащен «сотнями тысяч» графических процессоров Nvidia GB200, «объединенных таким количеством оптоволокна, что его хватило бы, чтобы опоясать Землю 4,5 раза», заявил СЕО Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella).

«Новая эра» развития ИИ

В отличие от типичных облачных центров обработки данных, оптимизированных для выполнения множества небольших независимых рабочих нагрузок, таких как хостинг веб-сайтов, электронной почты или бизнес-приложений, ЦОД в Висконсине создан для работы как один огромный суперкомпьютер, отметили представители компании в своем блоге.

tsod700.jpg

Microsoft
Мощные ЦОДы ИИ Microsoft объединит в единую суперсистему

В Висконсине стойки размещены в два этажа. Это решает проблему с задержками в системе, так как помимо соединения с соседними стойками они соединены и с теми, что расположены выше или ниже. Все вместе они образуют связанный кластер, который в «10 раз производительнее» самого быстрого из существующих на сегодняшний день суперкомпьютеров и значительно ускорит обучение ИИ.

«Центр обработки данных Microsoft в Висконсине сыграет важнейшую роль в будущем искусственного интеллекта, — говорится в сообщении компании. — Подключая этот центр к другим региональным центрам обработки данных и гармонизируя каждый уровень нашей инфраструктуры в единую систему, мы открываем новую эру облачного интеллекта».

В настоящее время, по данным The Verge, по всей территории США строится еще несколько центров обработки данных Fairwater. Microsoft заявляла также, как сообщил CNBC, что выделит $4 млрд долларов на строительство в Висконсине второго ЦОД такого же масштаба, как и первый, который вступит в эксплуатацию в 2027 г. или позже.

В 2025 г. ИТ-гигант планировал потратить $80 млрд на строительство ЦОДов, что почти на 60% больше всех капитальных затрат корпорации, сделанных в 2024 г.

Экологические проблемы не должны мешать развитию отрасли

Тех, кто обеспокоен сопутствующими функционированию ЦОДов экологическими проблемами, руководство Microsoft заверяет, что Fairwater и более 90% мощностей ее центров обработки данных используют замкнутую систему, наполняемую водой только один раз — во время строительства. Она постоянно использует водный ресурс повторно, минимизируя потери на испарение.

Кроме воды дата-центры расходуют очень много энергии. В США, например, их потребление составляет уже 8,9% всей электроэнергии страны. Соединенные Штаты являются абсолютным мировым лидером по установленной мощности центров обработки данных (53,7 гигаватт), и этот показатель продолжает стремительно расти. Уже к 2028 г., по прогнозам, дата-центры могут потреблять 12% всей американской электроэнергии.

В ЕС приняты законы для сдерживания негативного воздействия на окружающую среду, которыми недовольны операторы ЦОД. В июле 2025 г. CNews писал, что торговая организация, представляющая их интересы в Европе, направила в Еврокомиссию обращение с резкой критикой правил зеленой политики, назвав их фактически препятствующими развитию отрасли.

Другая отраслевая организация — Поставщики услуг облачной инфраструктуры в Европе (CISPE) — в конце июня 2025 г. предупредила Еврокомиссию, что обременительные правила, регулирующие водопользование, могут привести к тому, что операторы предпочтут строить инфраструктуру в других регионах.

Анна Любавина

