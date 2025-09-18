МТС прокачала мобильный интернет в селе, где по легенде погребена правая рука Чингисхана

МТС усовершенствовала покрытие мобильной связи в Новосибирской области. Специалисты построили новое и модернизировали существующее телеком-оборудование в 12 населенных пунктах девяти районов региона, включая известное село Чингис. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Работы провели в Искитимском, Мошковском, Усть-Таркском, Чулымском, Каргатском, Маслянинском, Ордынском, Сузунском и Болотнинском районах. Оборудование модернизировали как в крупных населенных пунктах, где проживает больше 10 тыс. человек, так и в малых селах с населением меньше 1000 человек.

Одним из таких небольших населенных пунктов, где провели апдейт оборудования, стало село Чингис. Здесь проживает около 600 человек, однако это место привлекательно для внутреннего туризма. Здесь расположены интересные достопримечательности — золотой колодец-журавль со вкусной чистой водой, цветная глина на берегу реки Малый Чингис, а также древние курганы воинов второй половины первого тысячелетия нашей эры. По легенде, в одном из них была погребена правая рука Чингисхана. Считается, что свое название поселение получило непосредственно после этого события.

«В нашем регионе много интересных локаций не только в областной столице, но и в районах. Далеко не все из них известны, тем не менее, внутренний туризм набирает обороты. Мы со своей стороны также способствуем этому, обеспечивая даже небольшие населенные пункты стабильной связью и быстрым мобильным интернетом. Это дарит комфорт местным жителям и дает новые возможности для развития локального бизнеса», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.