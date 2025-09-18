CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» подключил к мобильной связи и интернету деревню Пиштань в Кировской области

Впервые мобильная связи и интернет появились у жителей деревни Пиштань Кировской области. «МегаФон» построил на территории населенного пункта базовую станцию в стандарте 2G/4G. Абоненты смогут пользоваться устойчивым голосовым сигналом – звонить как в центре, так и на окраинах поселения, а также мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Востребованность мобильных услуг подтверждает статистика оператора. С начала сентября 2025 г. жители деревни Пиштань скачали объем интернет-трафика сопоставимый с 200 тыс. фотоснимков. Самым «разговорчивым» днем стала среда – в середине недели общение, как правило, происходит более интенсивно.

Развитие телеком-инфраструктуры в регионе проходит в рамках соглашения о реализации инвестиционных проектов, направленных на улучшение связи в регионе. Благодаря этому механизму новые базовые станции также появятся в селе Никола Яранского района, деревнях Каракульская Пристань Вятскополянского района и Зониха Слободского района рядом с детским оздоровительным лагерем им. Гагарина.

«Мы видим, насколько высок запрос на мобильную связь со стороны местных жителей. Активное использование интернет-сервисов с первого дня запуска базовой станции говорит само за себя. Теперь абоненты могут удаленно решать вопросы, обращаться к порталу «Госуслуги», получать медицинские консультации, участвовать в дистанционном обучении, – сказал директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов. – Благодаря запущенному в регионе инвестиционному механизму до конца года мы обеспечим мобильной связью и скоростным интернетом более 600 жителей Кировской области».

«По поручению губернатора Кировской области мы активно реализуем строительство новых базовых станций, так развитие телеком-инфраструктуры в регионе проходит за счет областного бюджета и в рамках соглашений о реализации инвестиционных проектов, заключенных между региональным министерством и операторами связи. Это позволит обеспечить надежную связь и доступ к современным цифровым сервисам в населенных пунктах региона», — отметил министр информационных технологий и связи Кировской области Алексей Сухих.

