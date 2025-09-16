CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Почта России» запустила услугу оцифровки писем в 15 городах страны

«Почта России» расширила сервис оцифровки писем для физических лиц. Теперь услуга доступна клиентам из Москвы, Твери, Санкт-Петербурга, Краснодара, Воронежа, Саратова, Казани, Ижевска, Самары, Уфы, Челябинска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска и Владивостока. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

В специализированных центрах сканирования сотрудники компании оперативно оцифровывают входящие отправления и загружают их в личный кабинет клиента в мобильном приложении «Почты России». Компания обеспечивает безопасность процесса оцифровки, соблюдая все требования конфиденциальности. Оригиналы писем бесплатно хранятся в течение месяца, после чего их утилизируют.

«Почта России» в пилотном режиме запустила сервис для физических лиц в мае 2025 г. Услуга сначала была доступна для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Твери. На сегодняшний день сервис оцифровки работает уже в 15 городах. Стоимость услуги составляет 63 руб.

«Наша задача — обеспечить максимальное удобство и простоту при работе с почтой. Благодаря сервису оцифровки клиенты компании могут прочитать содержимое своего письма в электронном виде, не дожидаясь, когда корреспонденция попадет в почтовое отделение. Постоянно совершенствуя качество обслуживания, мы убеждены, что развитие цифровых технологий откроет новые возможности и сделает использование услуг «Почты России» еще комфортнее и эффективнее», — сказал директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антон Нечаев.

«Почта России» начала проект по оцифровке письменной корреспонденции для юридических лиц три года назад. Согласно внутренним исследованиям компании, оцифрованный документооборот сокращает общее время обработки документации на 25%. «Почта России» располагает сетью из 20 специализированных центров по всей стране.

