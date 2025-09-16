CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения Импортонезависимость
|

Платформа управления производством «Цифры» внедряется на Волховском комплексе «ФосАгро»

На Волховском комплексе «ФосАгро» стартовали работы по внедрению российской автоматизированной системы управления производством (АСУП). Это первый опыт в отечественной промышленности по масштабированию подобного класса MES-систем, реализованных для крупного холдинга химической отрасли. Об этом CNews сообщили представители группы компаний «Цифра».

Разработка АСУП стартовала еще в конце 2022 г. с привлечением гранта фонда «Сколково». Исполнителем выступила группа компаний «Цифра». В течение двух лет специалисты внедряли систему на Череповецком комплексе АО «Апатит» (входит в группу «ФосАгро»), поэтапно расширяя ее функционал и внося необходимые корректировки. Как результат – в начале 2025 г. АСУП принята в промышленную эксплуатацию в Череповце и получила положительные отзывы как от операторов системы, так и от представителей других отраслей промышленности.

«Следующим шагом в развитии проекта стало его тиражирование. В начале июня на конференции ЦИПР-2025 мы подписали с разработчиком соглашение по масштабированию АСУП и приступили к работе на Волховском производственном комплексе. Планируем завершить ее за год и запустить систему в промышленную эксплуатацию в августе 2026 г. В результате мы получим единую платформу сквозного автоматизированного учета и управления производством, которая позволит нам сократить внеплановые простои за счет раннего предупреждения о неисправностях, повысить оперативность и точность формирования внутренних отчетов. В свою очередь это поможет повысить эффективность труда и безопасность работы нашего коллектива», — сказал заместитель директора по экономической безопасности АО «Апатит», руководитель проекта по внедрению АСУП Сергей Черкасов.

В рамках реализации проекта в Волхове проводится детальное обследование эксплуатируемой АСУП на базе PI System, ее функционала, наполнения и конфигурации. Затем планируется разработка технического проекта, функционального дизайна по аналогии с проектированием решения, выполненного для Череповецкого комплекса. По завершению конфигурирования системы и реализации прикладных программных сервисов, начнутся приемочные испытания и опытная эксплуатация, в рамках которой пользователи смогут дать свои замечания и предложить варианты донастройки системы.

«Масштабирование технологии на базе нашей платформы ZIIoT на Волховском комплексе — это яркий пример того, как доверие и синергия с компанией-заказчиком приводит к созданию эффективных решений, которые задают высокую планку в импортозамещающих проектах. "ФосАгро" демонстрирует стратегическое видение и готовность внедрять решения, которые укрепляют технологическую независимость отрасли. Для нашей команды это ответственная и важная работа», — сказал генеральный директор ГК «Цифра» Михаил Аронсон.

«В архитектуре нового ПО полностью отсутствуют импортные компоненты, что обеспечивает его импортонезависимость и соответствие нашим высоким требованиям по безопасности. АСУП отечественной разработки открывает широкие возможности для цифровизации предприятий. Она позволяет оперативно вносить изменения в случае расширения и модернизации отдельных технологических цепочек или целых участков, поскольку теперь мы не ограничены отсутствием технической поддержки импортных поставщиков. А учитывая гибкость новой системы, мы получаем широкие возможности по развитию автоматизации наших производств», — сказал директор по информационным технологиям АО «Апатит» Игорь Курашов.

Проект реализуется силами специалистов информационных технологий, представителей производственных и ремонтных служб предприятия при участии представителей ГК «Цифра».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?

Инфляция нипочем. Российские программисты вышли на полмиллиона в месяц благодаря нейросетям. Опрос

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания

В ИТ появилась новая профессия - уборщик кода после нейросетей. Теперь программисты без работы не останутся

Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации

«Перекресток» и «Яндекс» строят в России склад будущего на 100 роботов. Сумма проекта могла составить 300 миллионов

Конференции

CNews AI Awards 2025

Технологии искусственного интеллекта

Orion Digital Day
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще