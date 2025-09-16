Платформа управления производством «Цифры» внедряется на Волховском комплексе «ФосАгро»

На Волховском комплексе «ФосАгро» стартовали работы по внедрению российской автоматизированной системы управления производством (АСУП). Это первый опыт в отечественной промышленности по масштабированию подобного класса MES-систем, реализованных для крупного холдинга химической отрасли. Об этом CNews сообщили представители группы компаний «Цифра».

Разработка АСУП стартовала еще в конце 2022 г. с привлечением гранта фонда «Сколково». Исполнителем выступила группа компаний «Цифра». В течение двух лет специалисты внедряли систему на Череповецком комплексе АО «Апатит» (входит в группу «ФосАгро»), поэтапно расширяя ее функционал и внося необходимые корректировки. Как результат – в начале 2025 г. АСУП принята в промышленную эксплуатацию в Череповце и получила положительные отзывы как от операторов системы, так и от представителей других отраслей промышленности.

«Следующим шагом в развитии проекта стало его тиражирование. В начале июня на конференции ЦИПР-2025 мы подписали с разработчиком соглашение по масштабированию АСУП и приступили к работе на Волховском производственном комплексе. Планируем завершить ее за год и запустить систему в промышленную эксплуатацию в августе 2026 г. В результате мы получим единую платформу сквозного автоматизированного учета и управления производством, которая позволит нам сократить внеплановые простои за счет раннего предупреждения о неисправностях, повысить оперативность и точность формирования внутренних отчетов. В свою очередь это поможет повысить эффективность труда и безопасность работы нашего коллектива», — сказал заместитель директора по экономической безопасности АО «Апатит», руководитель проекта по внедрению АСУП Сергей Черкасов.

В рамках реализации проекта в Волхове проводится детальное обследование эксплуатируемой АСУП на базе PI System, ее функционала, наполнения и конфигурации. Затем планируется разработка технического проекта, функционального дизайна по аналогии с проектированием решения, выполненного для Череповецкого комплекса. По завершению конфигурирования системы и реализации прикладных программных сервисов, начнутся приемочные испытания и опытная эксплуатация, в рамках которой пользователи смогут дать свои замечания и предложить варианты донастройки системы.

«Масштабирование технологии на базе нашей платформы ZIIoT на Волховском комплексе — это яркий пример того, как доверие и синергия с компанией-заказчиком приводит к созданию эффективных решений, которые задают высокую планку в импортозамещающих проектах. "ФосАгро" демонстрирует стратегическое видение и готовность внедрять решения, которые укрепляют технологическую независимость отрасли. Для нашей команды это ответственная и важная работа», — сказал генеральный директор ГК «Цифра» Михаил Аронсон.

«В архитектуре нового ПО полностью отсутствуют импортные компоненты, что обеспечивает его импортонезависимость и соответствие нашим высоким требованиям по безопасности. АСУП отечественной разработки открывает широкие возможности для цифровизации предприятий. Она позволяет оперативно вносить изменения в случае расширения и модернизации отдельных технологических цепочек или целых участков, поскольку теперь мы не ограничены отсутствием технической поддержки импортных поставщиков. А учитывая гибкость новой системы, мы получаем широкие возможности по развитию автоматизации наших производств», — сказал директор по информационным технологиям АО «Апатит» Игорь Курашов.

Проект реализуется силами специалистов информационных технологий, представителей производственных и ремонтных служб предприятия при участии представителей ГК «Цифра».