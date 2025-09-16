CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Оптимакрос» и «Технологии Доверия» объявили о партнерстве

Российский вендор «Оптимакрос» и аудиторско-консалтинговая компания «Технологии Доверия» заключили партнерское соглашение.

Цель партнерства — дополнить ресурсы и экспертизу обеих компаний, чтобы предоставлять бизнесу комплексные и инновационные ИТ-решения в области финансового планирования, бюджетирования, отчетности и интегрированного бизнес-планирования.

Компания «Технологии Доверия» обладает практическим опытом в реинжиниринге и дальнейшей автоматизации бизнес-процессов: от построения цифровой архитектуры до внедрения инновационных инструментов, снижающих влияние человеческого фактора при принятии решений. В продуктовой линейке «ТеДо» – более 20 ИТ-решений, помогающих бизнесу адаптироваться к новым реалиям, повышать эффективность и достигать бизнес-результатов. Теперь портфель продуктов «ТеДо» пополнился универсальной CPM/IBP-платформой Optimacros, предназначенной для автоматизации процессов планирования, консолидации данных и принятия управленческих решений.

«Мы рады объявить о партнерстве с компанией «Технологии Доверия», одним из лидеров рынка консалтинга в России. Поскольку Optimacros является гибкой и универсальной платформой для планирования, мы видим значительную синергию от объединения методологических наработок «ТеДо» и уникального пользовательского опыта Optimacros. Рассчитываем, что наше взаимодействие расширит возможности и предложения как для клиентов «Технологий Доверия», так и для компаний, которые выбирают Optimacros в качестве платформы автоматизации процессов планирования», – отметил коммерческий директор ГК «Оптимакрос» Максим Шилов.

«Партнерство с компанией «Оптимакрос» открывает перед нами новые возможности для предоставления клиентам комплексных и инновационных решений в области цифровой трансформации. Вместе мы сможем реализовать комплексные запросы наших общих клиентов, цель которых – достижение реального бизнес-результата и получение лучших мировых практик, воплощенных в отечественном ИТ-продукте», – сказала Анастасия Кабаева, партнер «Технологий Доверия».

