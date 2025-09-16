Междуречье, Слобода и центр Уссурийска получили обновленную сеть домашнего интернета

МТС сообщает о завершении очередного этапа расширения сети фиксированной связи в Уссурийске. Доступ к высокоскоростному домашнему интернету получили жители еще 1100 квартир в районе Междуречья, Слободы и центральной части города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС продолжает обеспечивать многоэтажные дома в городах Приморья цифровой инфраструктурой и быстрым домашним интернетом. Благодаря очередному этапу строительства фиксированной сети, домашний интернет стал доступен для жителей ряда улиц в Уссурийске: Андрея Кушнира, Полушкина, Сергея Ушакова, Советская, Горького, Крестьянская, Нахимова. Всего доступ к высокоскоростному домашнему интернету, IPTV и цифровым сервисам экосистемы уже получили около 40 тыс. семей Уссурийска.

Кроме домашнего интернета, уссурийцы могут подключить IPTV – телевидение с функцией «управления временем». У абонентов есть возможность выбора технологии подключения ТВ - по кабелю или с помощью приставки. Такой подход позволяет использовать имеющиеся в квартире провода, не заводя новые.

«Мы стабильно фиксируем высокий спрос на цифровые сервисы во втором по величине городе Приморья. Поэтому продолжаем активно развивать сеть фиксированной связи в Уссурийске, в том числе в новостройках. Теперь горожане смогут с комфортом пользоваться стабильной связью с большего количества устройств, смотреть фильмы и ТВ-программы в высоком разрешении, удаленно учиться и работать, что особенно актуально с началом нового ученого года», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.