«Кит-системс» перевел бизнес-процессы на «Яндекс 360 для бизнеса»

Системный интегратор «Кит-системс» завершил миграцию ключевых ИТ-сервисов с Microsoft Office 365 на «Яндекс 360 для бизнеса». Проект охватил процессы внутренних коммуникаций компании, а также взаимодействие с партнерами и клиентами по всей стране.

Уход с российского рынка зарубежного вендора создал риск приостановки критически важных сервисов, задействованных в ключевых бизнес-процессах компаний, и потери данных. В этой связи было принято решение о миграции на отечественного поставщика услуг. В качестве альтернативы рассматривали платформу «Яндекс 360 для бизнеса» и продукты ряда других российских производителей. Все они предлагали удобную миграцию без потери данных и необходимые сервисы. После тестового знакомства с каждым из них предпочтение было отдано сервисам «Яндекса» как оптимальным по соотношению цены и функционала.

Миграция проходила в несколько этапов. Сначала к новой платформе подключили тестовую группу специалистов для оценки ее возможностей и качества сервисов. Затем к ним присоединились другие отделы, а позже – остальные структурные подразделения компании. Относительно низкая скорость миграции больших объемов корпоративных данных отчасти компенсировалась тщательной подготовкой и планированием проекта.

Проект реализован при поддержке команды сервис-провайдера и занял немногим более двух месяцев. В результате на «Яндекс 360 для бизнеса» переведены сервисы электронной почты, облачного хранения данных, совместной работы с документами и ВКС «Кит-системс». В настоящее время они закрывают полностью потребности компании. По завершении основной части проекта для быстрой адаптации сотрудников на собственной LMS-платформе был развернут обучающий курс «Яндекса».

«В результате мы получили функциональный и безопасный онлайн-офис с широкими возможностями совместной работы, полностью отвечающий их требованиям. Благодаря тщательному планированию и открытому диалогу с технической поддержкой «Яндекс» проект занял минимум времени и не повлиял на доступность ключевых сервисов. Полученный в нем опыт будет применяться при выполнении аналогичных проектов для коммерческих компаний и предприятий госсектора», – отметил Евгений Шляпкин, технический директор «Кит-системс».

«Важным преимуществом «Яндекс 360 для бизнеса» стала ее экосистемность. Удобно, когда все сервисы собраны в одном месте и тесно взаимосвязаны друг с другом. Не нужно переключаться между приложениями, перебирать вкладки в браузере: можно несколькими кликами мыши перейти из письма в календарь и назначить видеовстречу в «Телемосте». Все просто и интуитивно понятно, – сказала Юлия Петрова, заместитель генерального директора, директор по корпоративному управлению компании «Кит-системс». – Кроме того, отечественная платформа обеспечила развязку с западным вендором и независимость от внешних факторов, способных повредить бизнесу».

