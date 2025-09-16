CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Инфляция нипочем. Российские программисты вышли на полмиллиона в месяц благодаря нейросетям. Опрос

Искусственный интеллект, лишающий работы многих ИТ-специалистов по всему миру, российским, наоборот, помогает зарабатывать до полумиллиона рублей в месяц. Такие деньги может получать опытный инженер по нейросетям. Да и начинающему будут платить довольно много по меркам подавляющего большинства российских городов и сел – от 90 тыс. руб.

Нейросети – это выгодно

В России умение работать с нейросетями может привести к существенному росту благосостояния. Как сообщили CNews представители сервисов Chad AI и hh.ru, благодаря искусственному интеллекту можно получать до полумиллиона рублей в месяц, не являясь при этом владельцем бизнеса и неся ответственность только за выполнение своих обязанностей. И это при том факте, что за рубежом специалистов, особенно в сферах финансов и ИТ, все чаще частично или полностью заменяют на ИИ.

Для примера, зарплата опытного инженера по нейросетям (сеньора) может достигать 500 тыс. руб. в месяц. Младший специалист на этой же должности может рассчитывать на зарплату от 90 тыс. в месяц, что тоже является очень хорошим показателем по России.

Для сравнения, средняя заработная плата во всей российской ИТ-сфере на момент выхода материала составляла в пределах 96,4 тыс. руб.

«Владение ИИ-навыками становится маркером более высокой стоимости специалиста на рынке. Чем шире и глубже практическое применение инструментов ИИ, тем выше предложение работодателя. В условиях усиливающейся конкуренции это один из самых надежных способов сократить путь от отклика до оффера», – сказала CNews Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» в hh.ru.

ИТ можно не ограничиваться

Чтобы применять навыки работы с искусственным интеллектом и просить за это больше денег, работать в сфере информационных технологий не обязательно. По данным Chad AI и hh.ru, спрос на специалистов по нейросетям растет и в других сферах, как и размер предлагаемой зарплаты.

ai6.jpg

Нейросеть «Кандинский»
Умение пользоваться нейросетями делает россиян богаче

Для примера, зарплату выше рынка работникам со знанием ИИ обещают в госсекторе (медианный размер зарплаты – 132 тыс. руб.), добывающей отрасли (110 тыс. руб.), а также в сфере образования (105 тыс. руб.) и в медицине (100 тыс. руб.). Редакция CNews обратилась к представителям Chad AI с вопросом о ситуации со спросом на специалистов по ИИ и их зарплатами в других сферах деятельности и ожидает ответа.

Все дороги ведут в Москву. И немножко в Санкт-Петербург

Если хочется найти работу, связанную с искусственным интеллектом, нужно быть готовым к потенциальному переезду в Москву или Санкт-Петербург. Всего лишь два российских города, пусть и столичных, генерируют свыше половины вакансий, имеющих отношение к нейросетям.

Москва обеспечивает 38% таких вакансий, Санкт-Петербург – еще 16%, что в сумме составляет 54%. Остальные регионы отстают катастрофически, особенно от Москвы, которая считается отдельным регионом.

Тройку лидеров в этом рейтинге замыкают Московская и Свердловская области с результатом всего 3%, а остальные регионы предлагают еще меньше ИИ-вакансий. По 2% у Нижегородской, Новосибирской, Самарской и Ростовской областей, а также у Республики Татарстан, Краснодарского края и Пермского края. 1% – это результат Воронежской, Омской и Челябинской областей, а также Республики Башкортостан. Волгоградская область, центром которого является город-миллионник Волгоград, в рейтинг не попала.

Видимость соответствия требованиям

В современных реалиях работодатели все чаще требуют от соискателей наличия навыков и опыта работы с нейросетями. Однако на самом деле работники в подавляющем своем большинстве почти не используют ИИ на рабочем месте.

Так 67% российских работодателей называют умение использовать ИИ для решения бизнес-задач ключевым. Такое же отношение у 58% работодателей сложилось к владению кандидатами техниками дисциплины Prompt Engineering (она подразумевает создание и оптимизацию текстовых запросов – промптов – для нейросетей с целью получения как можно более точных и релевантных результатов). Также почти 50% работодателей называют ключевой способность оценивать качество и надежность решений ИИ.

Тем временем всего-навсего 10% специалистов активно применяют генеративный ИИ в работе, отметили специалисты Chad AI и hh.ru. 37% хотя бы раз испытывали нейросети в деле, а 32% вообще не применяют их, хотя и в курсе об их существовании.

Чаще всего россияне используют нейросети для написания и редактирования текста (13,3% запросов), создания изображений и видео (9,9%) и написания кода (9,5%). замыкают топ-5 промптов – анализ данных (4,3% запросов) и поддержка бизнес-процессов (3,8%).

Чтобы привлечь внимание потенциального работодателя, ищущего сотрудника, который умеет пользоваться ИИ, соискатели все чаще указывают этот навык в своих резюме. Средний возраст соискателей, наиболее часто указывающих в резюме ИИ-навыки составляет 18-30 лет, причем на эту возрастную группу в 2025 г. приходится половина от всех активных резюме с упоминанием ИИ (примерно 90 тыс. соискателей). Второе место – у категории 30-40 лет (23% всех резюме), третье – группа 40-50 лет (менее 10%).


Геннадий Ефремов

