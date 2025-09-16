CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«К2Тех»: ALD Pro 3.0 закрывает 90% потребностей, выявленных в ходе масштабных внедрений

Рынок служб каталогов в России быстро переходит от точечных внедрений к промышленным проектам. На примере нового релиза ALD Pro 3.0 эксперт «К2Тех» оценил динамику сегмента и запросы компаний.

До 2022 г. службы каталога на базе open source-решений или собственных разработок внедряли исключительно компании-инноваторы – готовых продуктов на рынке практически не было. В 2022 г. стали появляться решения, и уже в 2023-2024 гг. их внедряли компании-первопроходцы на этапе перехода на отечественную ИТ-инфраструктуру. Постепенно на рынке выделились лидеры. В 2025 г. наблюдается рост числа и масштаба проектов по промышленному внедрению служб каталога на уровне всей компании. По прогнозам «К2Тех», в 2026-2027 и вплоть до 2030 г. темпы роста рынка будут только усиливаться.

В сложившихся условиях вендоры, опираясь на результаты внедрений, активно дорабатывают свои решения. Так, в релиз ALD Pro 3.0 вошли улучшения с фокусом на реальные потребности компаний: поддержка различных операционных систем, усиленные ИБ-механизмы, доработанный модуль синхронизации с MS AD, более эффективная работа в крупных доменах и другие функции. Требования ИТ-подразделений можно условно разбить на три блока, соответствующие этапам работы с продуктом: проектирование и установка, миграция, эксплуатация.

При проектировании и установке решения важно, чтобы служба каталогов учитывала специфику инфраструктуры и особые требования заказчика, была совместима с унаследованным ПО, не требовала дополнительных вычислительных ресурсов и помогала снизить трудозатрат на внедрение.

На этапе миграции компаниям необходимо обеспечить непрерывность деятельности и возможность постепенного перехода на новую службу каталогов.

В процессе эксплуатации ключевыми характеристиками становятся надежность, отказоустойчивость, безопасность, восстанавливаемость и защита данных, производительность, масштабируемость, а также удобство инструментов администрирования.

Денис Мурунов, руководитель практики базовых инфраструктурных сервисов «К2Тех», сказал: «Новый релиз службы каталогов ALD Pro 3.0 закрывает 90% потребностей, выявленных нами как интегратором в ходе масштабных внедрений. Мы видим, что вендор активно дорабатывает свои решения, опираясь на обратную связь от интеграторов, заказчиков и разработчиков. При выборе продукта советуем компаниям учитывать динамику его развития. Мы проанализировали портфель проектов и увидели, что на сегодняшний день ALD Pro используется в 69% внедрений отечественных служб каталогов. Это подтверждает, что «Группа Астра» оперативно реагирует на запросы рынка».

Алексей Фоменко, директор серверного ПО «Группы Астра», сказал: «В мажорной версии службы каталога ALD Pro 3.0 мы в первую очередь сосредоточились на удобстве и безопасности для заказчиков. Мы реализовали инструменты для легкой миграции, позволяющие гибко управлять переходом без ущерба для операционных процессов. Кроме того, существенно расширили функциональность и вышли на уровень мировых лидеров, а с учетом российской специфики усилили механизмы безопасности, чтобы соответствовать возросшим требованиям к защите ИТ‑инфраструктуры. ALD Pro 3.0 открывает новые перспективы для нас и наших партнеров в реализации проектов импортозамещения в крупнейших компаниях и укрепляет доверие и интерес к российским решениям».

