Четверть школьников уже пользуются нейросетями

Согласно исследованию «Взрослые и дети в интернете», проведенному «Лабораторией Касперского», примерно четверть (26%) школьников старше 10 лет используют нейросети, в том числе для выполнения домашнего задания. Причем среди мальчиков доля выше, чем среди девочек — 33% и 20% соответственно. Эксперты отмечают: чат-боты могут быть полезным инструментом — но лишь в том случае, если ребенок умеет грамотно с ними работать. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Опрос «Взрослые и дети в интернете» был проведен компанией Online Interviewer по заказу «Лаборатории Касперского» в России среди родителей и их детей школьного и дошкольного возраста. Всего опрошено 2032 человека — взрослых и детей.

Как школьники используют чат-боты. Для современных детей нейросети — это прежде всего «продвинутый поисковик». Они ищут информацию (63%), делают домашние задания (60%), просят что-то объяснить (53%). Но важно, чтобы ребенок понимал: полностью доверять чат-ботам нельзя. Искусственный интеллект может ошибаться или даже придумывать несуществующие факты. Поэтому школьникам нужно учиться проверять данные и пользоваться другими, более надежными источниками — например, учебниками.

Кроме того, дети находят для нейросетей прикладные задачи: редактируют фотографии (25%), создают видео- и аудиоконтент (16%).

ИИ другу не замена. Некоторые школьники используют нейросети и для общения: 20% обращаются к чат-ботам, когда нужно выговориться, а 18% задают вопросы, которые стесняются обсудить со взрослыми. Это говорит о том, что дети ищут понимания и поддержки. Но именно этого чат-боты дать не могут. Эмпатия, забота и опыт — это то, что ребенок получает только в живом общении с родителями и близкими.

Поэтому важно заранее объяснить детям: виртуальная помощь не заменяет реального разговора. Ребенок должен чувствовать, что может доверять своим родителям в любой ситуации — и особенно тогда, когда проблема действительно серьезная.

«ИИ — хороший помощник, но главный навык для ребенка — уметь думать своей головой, взвешивать разные точки зрения и доверять близким людям. Чат-бот не должен превращаться в инструмент для обмана учителей или в замену настоящего общения. Кроме того, с нейросетями нельзя делиться слишком личной и конфиденциальной информацией. А время, проведенное с технологиями, стоит ограничивать, чтобы у ребенка оставались силы и интерес на живой разговор, игру и собственные открытия», — сказал Андрей Сиденко, руководитель направления детской онлайн-безопасности «Лаборатории Касперского».