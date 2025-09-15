CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Ростелеком» сделает уличное освещение в Ачинске энергоэффективным

«Ростелеком» реализует масштабный проект по модернизации уличного освещения в Ачинске. В рамках муниципального контракта, заключенного в августе 2025 г., уже в начале 2026 г. в городе появятся более 1600 умных светильников, которые заменят устаревшие аналоги. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Современные светодиодные лампы свяжут с цифровым оборудованием, что позволит управлять системой освещения дистанционно, например, настраивать автоматическое включение и отключение фонарей, контролировать работу приборов учета, а также оперативно выявлять незаконные подключения к электросети. Это позволит оптимизировать энергопотребление и повысить уровень безопасности на улицах города.

Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома»: «В рамках контракта “Ростелеком” инвестирует собственные средства в поставку и монтаж оборудования. Возврат этих инвестиций будет осуществляться поэтапно — в течение семи лет из средств, сэкономленных городом на потреблении электроэнергии, что составит примерно 9 млн кВт/ч».

Светильники будут отличаться не только высокой энергоэффективностью, но и улучшенной яркостью, ударопрочностью и надежной защитой от коротких замыканий и скачков напряжения. Их установят на ключевых автомагистралях и пешеходных зонах — на Белорусской, Омской, Воеводы Тухачевского, Щетинкина, Ленина, Калинина, Чкалова, Строителей.

Игорь Титенков, глава города Ачинска: «Благодаря механизму энергосервисного контракта мы привлекаем инвестиции, обновляем устаревшую инфраструктуру и впоследствии можем направить сэкономленные средства на решение других важных социальных вопросов».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?

VK отдала контроль в своей ИТ-«дочке» сотруднику, «как это делали западные компании при бегстве из России»

Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации

В Apple полетели головы. Главного топ-менеджера по нейросетям увольняют после грандиозных провалов

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания

Российские банки попробовали китайские ИИ-ускорители. Они дешевые, но перегреваются и уступают в стабильности Nvidia

Конференции

CNews AI Awards 2025

Технологии искусственного интеллекта

Orion Digital Day
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?
Показать еще