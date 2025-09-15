«Ростелеком» представил систему автоматизации бизнес-процессов «Поток»

Платформа «Поток» предназначена для моделирования и автоматизации бизнес-процессов любой сложности в сферах финансов, HR, клиентского сервиса, продаж и ИТ-управления. Решение помогает оптимизировать ключевые операции: с помощью визуального редактора на базе BPMN 2.0 пользователи создают схемы процессов и интегрируют внешние сервисы. После настройки «Поток» автоматически выполняет заданные сценарии. Кроме того, система управляет микросервисами и координирует работу ИТ-компонентов в сложных инфраструктурах. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Поток» ориентирован на крупные российские компании и государственные организации с финансовыми, бухгалтерскими, HR- и ИТ-подразделениями, а также проектными командами и службами клиентской поддержки и продаж. Продукт уже применяется в контуре «Ростелекома» в ключевых системах «Скрипт-менеджер» и «Конвейер продаж». Это позволяет ускорить обработку данных и снизить операционные затраты.

Платформа разработана как отечественная альтернатива зарубежному решению Camunda. Среди преимуществ улучшенная масштабируемость, удобное версионирование процессов, low-code подход по реализации интеграционного слоя, высокая производительность и техническая поддержка в России.

Виталий Трепыхалин, вице-президент по развитию информационных систем «Ростелекома»: «Платформа уже доказала эффективность в периметре “Ростелекома”. В системе “Скрипт-менеджер” “Поток” сократил среднее время обработки клиентских запросов, что привело к значительной экономии. А в проекте “Конвейер продаж” решение повысило прозрачность процессов, отказоустойчивость и общую результативность».

Олеся Абашева, руководитель регионального подразделения центра разработки и развития систем поддержки бизнеса «Ростелекома»: «Создание “Потока” — это ответ на ограничения Camunda, с которыми мы столкнулись при росте нагрузки на наш продукт “Скрипт-менеджер”. Мы разработали собственное BPM-решение с расширенными возможностями редактора бизнес-процессов. “Поток” масштабируется под новые задачи, легко адаптируется, обеспечивает производительность на уровне мировых аналогов и снижает требования к инфраструктуре по сравнению с Camunda».

В феврале 2024 г. «Поток» подтвердил соответствие требованиям импортозамещения. Его включили в Реестр российского программного обеспечения. Команда продолжит развивать платформу, ориентируясь на запросы клиентов и актуальные рыночные тренды.