Отечественное решение по нагрузочному тестированию Boomq теперь работает с ИИ

Анонсирован выпуск новой версии инструмента нагрузочного тестирования Boomq. Борис Селезнев, менеджер продукта компании «Перфоманс Лаб», анонсировал новые возможности инструмента — внедренный ИИ для генерации отчетов. Об этом CNews сообщили представители компании «Перфоманс Лаб».

Теперь бизнес может получать аналитику автоматически, на языке, который понятен не только инженерам, и обрабатывать многочасовые тесты, независимо от размера контекста. Также появилась кастомизация отчета и возможность делится результатами тестирования. Это отечественный продукт, который сокращает расход ресурсов на проекты.

Boomq позволяет проводить безопасно нагрузочное тестирование любых платформ, даже не обладая глубокими техническими знаниями. Инструмент прост в использовании, обладает широким функционалом и понятным интерфейсом. Теперь работа с ним стала проще благодаря возможности автоматического поиска аномалий, отправки уведомлений о них, а также автоматической генерации отчетов по результатам ИИ-анализа.