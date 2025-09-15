CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Navicon запускает услугу «Проектная команда под ключ»

Системный интегратор и разработчик Navicon запустил новую услугу — формирование проектных команд под конкретные задачи заказчиков. Она подразумевает комплектование команды в точном соответствии с требуемыми клиенту ролями и компетенциями, что позволяет решить проблему дефицита ИТ-кадров. Услуга работает по модели Time&Material. Об этом CNews сообщили представители Navicon.

Новая услуга Navicon позволит заказчикам усилить внутренние ИТ-компетенции за счет привлечения квалифицированных специалистов системного интегратора и его партнерской сети. Это актуальная задача для бизнеса, испытывающего острый дефицит ИТ-специалистов, который, по некоторым оценкам, достигает 30-35%.

Процесс формирования проектной команды включает несколько этапов. На первом проводится детальный анализ потребностей заказчика: обсуждаются специфика проекта, сроки его реализации и требования к специалистам, включая необходимые навыки, опыт и предпочтительный формат оказания услуг.

На втором этапе комплектуются команды. Интегратор может предложить набор ролей как из внутренних специалистов Navicon, так и из партнерской сети интегратора. В процессе комплектования команды проводится оценка компетенций через интервью и тестовые задания. Наконец, последняя фаза — интеграция команды в проект. На этом этапе выделяется администратор, который будет не только курировать взаимодействие с заказчиком, но и контролировать качество оказываемых услуг. Это предусматривает регулярную отчетность, внедрение команды в бизнес заказчика, а при необходимости — дальнейшее масштабирование команды.

На выходе заказчик получает готовую команду «под ключ» для решения конкретной бизнес-задачи. Услугу уже используют крупнейшие игроки отраслевых рынков. Так, для национального дистрибьютора и ритейлера алкогольной продукции проектная команда Navicon занималась развитием системы клиентского сервиса. В рамках проекта была проведена автоматизация рабочих мест операторов, обеспечена консолидация сбора информации по клиентским запросам, созданы инструменты для формирования отчетности и внедрена система мониторинга качества обработки обращений.

«За 20 лет работы на рынке корпоративных решений мы научились главному — гибкости. Мы готовы подобрать и предоставить команды под задачи заказчика: с сохранением его контроля над процессом на требуемый срок и объем работ. Такая услуга — это возможность получить измеримый результат в сжатые сроки с минимальными рисками. Например, начать с тестового сотрудничества и быстро решить операционные задачи без масштабных внутренних изменений и долгосрочных обязательств. Кроме того, этот формат хорошо подходит для тех ситуаций, когда реализация масштабной инициативы откладывается, а начинать работу нужно уже сейчас», — сказала Гульназ Плотникова, лидер практики 360 Navicon.

